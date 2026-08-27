Este jueves por la noche se ha celebrado en el Grimaldi Forum de Mónaco el sorteo de la fase de liga de la temporada 2026/27 de la Champions League. El sorteo ha deparado varios auténticos partidazos, entre ellos un Paris Saint-Germain - FC Barcelona, un Arsenal - Real Madrid y un Manchester United - Bayern de Múnich.

La primera jornada de la fase de liga se disputará los días 8, 9 y 10 de septiembre. Los equipos que terminen del 1.º al 8.º puesto se clasificarán directamente para los octavos de final, mientras que los que acaben del 9.º al 24.º tendrán antes una ronda intermedia.

Los equipos que terminen del 25.º al 36.º quedarán eliminados de la Champions League y también de Europa, ya que esos clubes tampoco pasarán a la Europa League.

Shakhtar Donetsk jugará su partido en casa en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea. Todos los clubes se han enfrentado a dos equipos de cada bombo. La final se disputará el 5 de junio de 2027 en el Riyadh Air Metropolitano del Atlético de Madrid.





Sorteo de los equipos del Bombo 1

Paris Saint-Germain: FC Barcelona (c), Manchester City (f), AS Roma (c), Aston Villa (f), Galatasaray (c), Villarreal (f), Slovan Bratislava (c), Como (f).

Bayern de Múnich: Arsenal (c), Atlético de Madrid (f), Real Betis (c), Manchester United (f), FK Bodø/Glimt (c), Lille OSC (f), Slavia Praga (c), Viking FK (f).

Real Madrid: Inter (c), Arsenal (f), PSV (c), AS Roma (f), RB Leipzig (c), Shakhtar Donetsk (f), LASK (c), AEK Atenas (f).

Liverpool: Atlético de Madrid (c), Inter (f), FC Porto (c), Club Brujas (f), Villarreal (c), Fenerbahçe (f), RC Lens (c), LASK (f).

Inter: Liverpool (c), Real Madrid (f), Club Brujas (c), Borussia Dortmund (f), Shakhtar Donetsk (c), Feyenoord (f), VfB Stuttgart (c), Slovan Bratislava (f).

Manchester City: Paris SG (c), FC Barcelona (f), Sporting de Portugal (c), FC Porto (f), Napoli (c), RB Leipzig (f), AEK Atenas (c), RC Lens (f).

Arsenal: Real Madrid (c), Bayern de Múnich (f), Borussia Dortmund (c), Real Betis (f), Lille OSC (c), Napoli (f), Sabah FK (c), Slavia Praga (f).

FC Barcelona: Manchester City (c), Paris SG (f), Aston Villa (c), Sporting de Portugal (f), Feyenoord (c), Galatasaray (f), Como (c), Sabah FK (f).

Atlético de Madrid: Bayern de Múnich (c), Liverpool (f), Manchester United (c), PSV (f), Fenerbahçe (c), FK Bodø/Glimt (f), Viking FK (c), VfB Stuttgart (f).





Sorteo de los equipos del Bombo 2

Borussia Dortmund: Inter (c), Arsenal (f), Real Betis (c), Aston Villa (f), Villarreal (c), FK Bodø/Glimt (f), AEK Atenas (c), Sabah FK (f).

AS Roma: Real Madrid (c), Paris SG (f), Sporting de Portugal (c), Manchester United (f), Lille OSC (c), Fenerbahçe (f), Slovan Bratislava (c), AEK Atenas (f).

Sporting de Portugal: FC Barcelona (c), Manchester City (f), Manchester United (c), AS Roma (f), Galatasaray (c), Shakhtar Donetsk (f), LASK (c), RC Lens (f).

Aston Villa: Paris SG (c), FC Barcelona (f), Borussia Dortmund (c), Club Brujas (f), Fenerbahçe (c), Galatasaray (f), Viking FK (c), Slavia Praga (f).

FC Porto: Manchester City (c), Liverpool (f), PSV (c), Real Betis (f), Napoli (c), Feyenoord (f), Slavia Praga (c), LASK (f).

Manchester United: Bayern de Múnich (c), Atlético de Madrid (f), AS Roma (c), Sporting de Portugal (f), RB Leipzig (c), Villarreal (f), Sabah FK (c), Como (f).

Club Brujas: Liverpool (c), Inter (f), Aston Villa (c), PSV (f), FK Bodø/Glimt (c), Napoli (f), RC Lens (c), VfB Stuttgart (f).

Real Betis: Arsenal (c), Bayern de Múnich (f), FC Porto (c), Borussia Dortmund (f), Feyenoord (c), Lille OSC (f), Como (c), Slovan Bratislava (f).

PSV: Atlético de Madrid (c), Real Madrid (f), Club Brujas (c), FC Porto (f), Shakhtar Donetsk (c), RB Leipzig (f), VfB Stuttgart (c), Viking FK (f).





Sorteo de los equipos del Bombo 3

Feyenoord: Inter (c), FC Barcelona (f), FC Porto (c), Real Betis (f), RB Leipzig (c), Galatasaray (f), Como (c), Viking FK (f).

Lille OSC: Bayern de Múnich (c), Arsenal (f), Real Betis (c), AS Roma (f), Galatasaray (c), FK Bodø/Glimt (f), Slovan Bratislava (c), VfB Stuttgart (f).

FK Bodø/Glimt: Atlético de Madrid (c), Bayern de Múnich (f), Borussia Dortmund (c), Club Brujas (f), Lille OSC (c), Napoli (f), LASK (c), RC Lens (f).

Napoli: Arsenal (c), Manchester City (f), Club Brujas (c), FC Porto (f), FK Bodø/Glimt (c), Villarreal (f), Viking FK (c), Sabah FK (f).

RB Leipzig: Manchester City (c), Real Madrid (f), PSV (c), Manchester United (f), Shakhtar Donetsk (c), Feyenoord (f), RC Lens (c), Como (f).

Villarreal: Paris SG (c), Liverpool (f), Manchester United (c), Borussia Dortmund (f), Napoli (c), Fenerbahçe (f), Sabah FK (c), Slavia Praga (f).

Fenerbahçe: Liverpool (c), Atlético de Madrid (f), AS Roma (c), Aston Villa (f), Villarreal (c), Shakhtar Donetsk (f), Slavia Praga (c), LASK (f).

Shakhtar Donetsk: Real Madrid (c), Inter (f), Sporting de Portugal (c), PSV (f), Fenerbahçe (c), RB Leipzig (f), AEK Atenas (c), Slovan Bratislava (f).

Galatasaray: FC Barcelona (c), Paris SG (f), Aston Villa (c), Sporting de Portugal (f), Feyenoord (c), Lille OSC (f), VfB Stuttgart (c), AEK Atenas (f).





Sorteo de los equipos del Bombo 4

Slavia Praga: Arsenal (c), Bayern de Múnich (f), Aston Villa (c), FC Porto (f), Villarreal (c), Fenerbahçe (f), RC Lens (c), Sabah FK (f)

Slovan Bratislava: Inter (c), Paris SG (f), Real Betis (c), AS Roma (f), Shakhtar Donetsk (c), Lille OSC (f), VfB Stuttgart (c), LASK (f).

VfB Stuttgart: Atlético de Madrid (c), Inter (f), Club Brujas (c), PSV (f), Lille OSC (c), Galatasaray (f), Viking (c), Slovan Bratislava (f).

AEK Atenas: Real Madrid (c), Manchester City (f), AS Roma (c), Borussia Dortmund (f), Galatasaray (c), Shakhtar Donetsk (f), LASK (c), Como (f).

LASK Linz: Liverpool (c), Real Madrid (f), FC Porto (c), Sporting de Portugal (f), Fenerbahçe (c), FK Bodø/Glimt (f), Slovan Bratislava (c) AEK Atenas (f).

Como: Paris SG (c), FC Barcelona (f), Manchester United (c), Real Betis (f), RB Leipzig (c), Feyenoord (f), AEK Atenas (c), RC Lens (f).

RC Lens: Manchester City (c), Liverpool (f), Sporting de Portugal (c), Club Brujas (f), FK Bodø/Glimt (c), RB Leipzig (f), Como (c), Slavia Praga (f).

Viking FK: Bayern de Múnich (c), Atlético de Madrid (f), PSV (c), Aston Villa (f), Feyenoord (c), Napoli (f), Sabah FK (c), VfB Stuttgart (f).

Sabah FK: FC Barcelona (c), Arsenal (f), Borussia Dortmund (c), Man United (f), Napoli (c), Villarreal (f), Slavia Praga (c), Viking FK (f).







