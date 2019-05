El sorpresivo cambio de planes de Tevez: "No me voy a retirar a fin de año"

A pesar de que había dicho que 2019 era su último año como profesional, el Apache avisó que seguirá y le puso presión a la dirigencia de Boca.

Que 2019 iba a ser el último año como futbolista profesional de Carlos Tevez lo sabía todo el mundo. Y no era una especulación: el propio Apache había asegurado en múltiples ocasiones que el 31 de diciembre, cuando se venciera su contrato con Boca, le pondría punto final a su carrera. Sin embargo, este miércoles el delantero sorprendió a todos y reveló que sus planes cambiaron: "No me voy a retirar, eso lo tengo claro".

En conferencia de prensa, Carlitos explicó que su actual estado de forma le dan ganas de seguir un tiempo más: "Estando bien como estoy y buscando mi mejor estado de forma, no pienso en dejar el fútbol. Si a fin de año siento que el cuerpo no me da más, quizás lo pensaré, pero ahora no".

Ante esta revelación del delantero, la primera pregunta que surgió es si su continuidad será en el Xeneize o buscará nuevos aires. Y el Apache fue claro: "Me gustaría seguir en Boca, siempre dije que quiero retirarme acá". En ese sentido, el atacante le tiró toda la presión a la dirigencia: "Tengo contrato hasta fin de año y nadie me propuso nada todavía. No me preguntaron qué tengo pensado hacer, cuando lo hagan veremos qué es lo mejor para el club y para mí. Sé que este es un año político y no quiero meterme en eso, por eso voy a disfrutar como si estos fueran mis últimos seis meses".