Quién es el gran perdedor en la disputa entre el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, y su superestrella Cristiano Ronaldo todavía no está del todo claro. La semana pasada, CR7 abandonó de forma sorprendente y rápida la concentración de la selección después de que su entrenador anunciara que en el duelo de la Nations League contra Dinamarca volvería a no contar con él en el once inicial. Ya ante Noruega, Jorge Jesus había hecho que el jugador de 41 años calentara durante mucho tiempo para luego no darle entrada. Pero sí está claro quién es uno de los grandes beneficiados por la situación: Fabio Silva, del Dortmund.

Que al propio delantero del BVB la situación le debe de resultar muy incómoda lo dejó claro ya hace unos días, cuando la salida de la superestrella ni siquiera se insinuaba. "Siempre quise tener la posibilidad de vivir estos momentos con él, de aprender de él", dijo entonces. El jugador de 24 años definió a Ronaldo como "mi ídolo. La persona que me ha inspirado desde que era pequeño". CR7 ya no está y por eso tampoco es una opción el domingo en el partido de la Nations League en casa contra Noruega; Fabio Silva, en cambio, sí.

Es apenas la segunda vez que el jugador del Dortmund es convocado en su carrera con la selección absoluta. En noviembre de 2024 debutó con la Seleccao en la Nations League contra Croacia como suplente, en un partido en el que Portugal también tuvo que prescindir de Cristiano Ronaldo, porque este arrastraba una inflamación en el pie. Ahora se encontró por primera vez con la superestrella en los entrenamientos y, tras su salida, avanzó automáticamente un puesto en el orden interno.

¿Qué significó eso en concreto para Silva? Después de no haber entrado en la convocatoria de Jorge Jesus en los dos primeros duelos de la Nations League, en Dinamarca pudo sentarse por primera vez en el banquillo, aunque después no llegó a jugar. Este domingo, a partir de las 20:45, tendrá en el Estadio do Dragao de Oporto la próxima oportunidad de disputar su segundo partido internacional.

¿Cómo le va a Fabio Silva en el BVB esta temporada?

Con todo, lo más probable es que para Silva sea como mucho una aparición breve, precisamente el tipo de apariciones breves con las que se ha ganado su convocatoria con la camiseta del BVB. Como ya ocurrió la temporada pasada, la primera opción de Niko Kovac, entrenador del Dortmund, en el centro del ataque sigue siendo Serhou Guirassy.

Fabio Silva, como delantero de gran despliegue y entrega, puede jugar alrededor del guineano y aportar nueva energía cuando se necesita. Como en Hoffenheim, cuando el BVB, con Silva saliendo desde el banquillo, remontó un 0-2 y acabó ganando 3-2, porque el portugués marcó con su primer disparo e inició la remontada.

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Una semana después, contra el Paderborn, pudo jugar de inicio junto a Guirassy y encarrilar la victoria por 3-0 con el gol que abrió el marcador ya en el minuto cinco. El BVB, con cuatro victorias en cuatro partidos y el liderato en la Bundesliga, está rindiendo de maravilla hasta ahora también gracias a Fabio Silva, y el delantero es, sorprendentemente, uno de los ganadores del gran inicio de temporada del BVB.

El Real Betis fue a por Fabio Silva

Sin embargo, hace apenas dos meses circuló con fuerza el rumor de que Fabio Silva podría dejar el Dortmund tras solo un año. El Real Betis se había dirigido al BVB, según se informó en agosto, entre otros medios, en el diario Bild, y quería hacerse con el delantero.

Eso sí, solo a préstamo con obligación de compra posterior si se cumplían determinadas condiciones, una fórmula que, al parecer, no convencía a los responsables del Borussia. Los aurinegros querían recuperar los 22,5 millones de euros que habían pagado al Wolverhampton en el verano de 2025, pero con esa exigencia se cayó la operación que los andaluces habían imaginado.

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Hasta qué punto el propio Fabio Silva estaba abierto a una salida siguió sin quedar claro. Lo cierto es que tiene contrato con el BVB hasta 2030 y quiere seguir aprovechando sus oportunidades, ya sea en el club o en la selección. "Estoy aquí para mejorar, porque creo que aquí puedo aprender mucho", dijo Silva en la Seleccao. Incluso ahora que su gran referente ya no está.

Porque precisamente eso podría impulsar ahora de forma decisiva a Fabio Silva también en Portugal, después de haber dado ya el siguiente paso en el BVB.