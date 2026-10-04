Quién es el gran perdedor en la disputa entre el seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, y su superestrella Cristiano Ronaldo aún no está del todo claro. La semana pasada, CR7 abandonó de forma sorprendente y rápida la concentración de la selección después de que su técnico anunciara que tampoco iba a contar con él en el once inicial para el duelo de la Nations League ante Dinamarca. Ya contra Noruega, Jorge Jesus había dejado al jugador de 41 años calentando durante mucho tiempo para luego no utilizarlo. Pero sí está claro quién es uno de los grandes beneficiados de la situación: Fabio Silva, del Dortmund.

Que al propio delantero del BVB esto le debe de resultar de lo más incómodo ya lo dejó claro hace algunos días, cuando la marcha de la superestrella ni siquiera se intuía. "Siempre quise tener la posibilidad de vivir estos momentos con él, de aprender de él", dijo entonces. El jugador de 24 años definió a Ronaldo como "mi ídolo. La persona que me ha inspirado desde que era pequeño". CR7 ya no está y por eso tampoco será una opción el domingo en el partido de la Nations League en casa contra Noruega; Fabio Silva, en cambio, sí.

Es apenas la segunda vez que el jugador del Dortmund es convocado con la selección absoluta en su carrera. En noviembre de 2024 debutó con la Seleccao en la Nations League ante Croacia como suplente, en un partido en el que también faltó Cristiano Ronaldo porque arrastraba una inflamación en el pie. Ahora coincidió por primera vez con la superestrella en un entrenamiento y, tras su salida, avanzó automáticamente un puesto en el orden interno.

Qué significó eso en concreto para Silva: después de no haber entrado en la convocatoria de Jorge Jesus en los dos primeros duelos de la Nations League, en Dinamarca pudo sentarse por primera vez en el banquillo, aunque después no llegó a jugar. El domingo, a partir de las 20.45 horas, tendrá en el Estadio do Dragao de Oporto la próxima oportunidad de disputar su segundo partido internacional.

¿Cómo le va a Fabio Silva en el BVB esta temporada?

Eso sí, todo apunta a que como mucho será una aparición breve para Silva, que se ganó su convocatoria precisamente con ese tipo de apariciones breves con la camiseta del BVB. Como ya ocurrió la temporada pasada, la primera opción en el centro del ataque para el técnico del Dortmund, Niko Kovac, sigue siendo Serhou Guirassy.

Fabio Silva, como delantero de mucho recorrido y entrega, puede jugar alrededor del guineano y aportar nueva energía cuando hace falta. Como en Hoffenheim, cuando el BVB, con Silva saliendo desde el banquillo, remontó un 0-2 y acabó ganando 3-2, porque el portugués marcó con su primer disparo e inició la remontada.

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Una semana después, ante el Paderborn, pudo jugar de inicio junto a Guirassy y encarriló la victoria por 3-0 con el gol que abrió el marcador ya en el minuto cinco. Al BVB le está yendo de maravilla hasta ahora, con cuatro victorias en cuatro partidos y el liderato en la Bundesliga, también gracias a Fabio Silva, y el delantero es, sorprendentemente, con sus actuaciones, uno de los beneficiados del gran arranque de temporada del BVB.

El Real Betis fue a por Fabio Silva

Sin embargo, hace solo dos meses circuló con fuerza el rumor de que Fabio Silva podría dejar Dortmund de nuevo tras apenas un año. Se decía en agosto, entre otros medios en el diario Bild, que el Real Betis se había dirigido al BVB y quería hacerse con el delantero.

Pero solo en forma de cesión con obligación de compra posterior si se cumplían determinadas condiciones, una fórmula que aparentemente no convencía a los responsables del Borussia. Los aurinegros querían recuperar los 22,5 millones de euros que habían pagado al Wolverhampton en el verano de 2025, pero con esa exigencia fracasó la operación que se habían imaginado los andaluces.

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Hasta qué punto el propio Fabio Silva estaba abierto a una salida quedó sin aclararse. El hecho es que sigue vinculado al BVB hasta 2030 y quiere seguir aprovechando sus oportunidades, ya sea en el club o en la selección. "Estoy aquí para mejorar, porque creo que aquí puedo aprender mucho", dijo Silva con la Seleccao. Incluso aunque su gran referente ya no esté ahí.

Porque eso es precisamente lo que ahora también podría hacer avanzar de forma decisiva a Fabio Silva en Portugal, después de que también en el BVB haya dado el siguiente paso.