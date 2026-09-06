El sobresaliente Mohamed Ihattaren vale su peso en oro para el Fortuna en la victoria sobre el ADO

El Fortuna Sittard ganó por 2-3 en su visita al ADO Den Haag, en parte gracias a un brillante Mohamed Ihattaren. El neerlandés-marroquí marcó dos veces y dio una asistencia.

En un WerkTalent Stadion lleno hasta la bandera, el ADO, tras el meritorio empate contra el Feyenoord (2-2), salía en busca de sus primeros tres puntos de la temporada. El duelo comenzó con cautela y en los primeros compases ocurrió poco.

Sin embargo, al borde de la media hora Mohamed Ihattaren aguó la fiesta. Con mucha fortuna, el centrocampista se llevó el balón y pudo sacar el disparo desde la frontal del área. Su remate fue desviado por Milan Hokke y el balón acabó en la red: 0-1.

Muy pocos minutos después, el Fortuna volvió a golpear: el centro de Ihattaren fue cabeceado con acierto por Lequincio Zeefuik, por lo que el 0-2 no tardó en subir al marcador en La Haya a favor del conjunto de Limburgo.

Tras el descanso, los de La Haya encontraron la respuesta deseada. Antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora, Evan Rottier llegó hasta la línea de fondo y encontró a Yannick Eduardo, que convirtió el centro en gol con mucha calidad: 1-2.

El ADO no pudo dar continuidad a ese impulso, porque Ihattaren firmó prácticamente de inmediato su segundo tanto de la tarde tras el gol que recortaba distancias. Con un magnífico disparo lejano volvió a poner la diferencia en dos. El zurdo armó el tiro desde unos 25 metros y marcó con un cañonazo que entró tras pegar en el larguero por su parte inferior.

El equipo local no se dio por vencido y siguió buscando su última esperanza. En el minuto noventa, Jesse Bal devolvió la emoción al partido al cabecear a gol el centro de Juho Kilo: 2-3. Sin embargo, el empate no llegó. Con esta derrota, el ADO es decimoséptimo con solo un punto. FC Utrecht, Willem II y SC Cambuur también han sumado hasta ahora solo un punto.