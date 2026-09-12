Mark Verkuijl apareció este viernes por primera vez ante las cámaras de ESPN desde el fallecimiento de su novia Elisa. El jugador del Jong Ajax habla con total sinceridad sobre su situación especialmente difícil tras el partido contra el RKC Waalwijk.

"La verdad es que no me va bien", comienza el centrocampista de veinte años. "Me cuesta muchísimo seguir adelante con la vida. Hay que hacerlo, pero en realidad no quieres seguir, porque Elisa, por desgracia, ha fallecido."

Elisa fue atropellada por un coche el 18 de diciembre de 2025 mientras salía a correr. La joven de 21 años, natural de Veenendaal, fue trasladada en helicóptero medicalizado al hospital, donde falleció a causa de sus heridas.

"Elisa no era una persona cualquiera para mí", continúa Verkuijl. "De verdad lo era todo para mí, siempre estaba aquí (De Toekomst, ndr.) también. Siempre íbamos juntos a Ajax en coche, porque ella también estudiaba cerca de aquí."

"Era el amor de mi vida. Y cuando de repente fallece, es lo más difícil que existe. Fuera del fútbol no me va tan bien, todavía me cuesta muchísimo."

"Pero por suerte sí tengo el fútbol, donde puedo desconectar y entrenarme al máximo. Así tengo algo de distracción." Cuatro días después del trágico suceso, se organizó un impresionante homenaje a Elisa con motivo del partido entre Jong Ajax y RKC.

Este viernes, el Jong Ajax volvió a jugar contra el RKC. ¿Qué difícil fue jugar precisamente contra este rival? "Si soy totalmente sincero, he intentado no pensar demasiado en ello. Sigue siendo un partido complicado. He intentado centrarme en el partido y no pensar en lo que ha pasado", concluye Verkuijl.



