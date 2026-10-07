El siguiente jugador del icónico equipo del Barcelona se retira: solo Lionel Messi sigue en activo

Pedro Rodríguez ha decidido poner fin a su carrera futbolística con efecto inmediato. El español, de 39 años, estaba sin equipo tras su salida de la Lazio. Sus mayores éxitos los logró con la selección española y el FC Barcelona, donde, a las órdenes de Pep Guardiola, fue un fijo en el once de uno de los equipos más icónicos de este siglo.

"Siento que ha llegado el momento", escribe Pedro en las redes sociales. "Es hora de dar el siguiente paso y comenzar un nuevo capítulo en mi vida."

"Estoy orgulloso de haber hecho realidad mi sueño y de todas las personas que estuvieron a mi lado y me ayudaron. Gracias, fútbol, por haberme hecho tan feliz."

Pedro nació en Tenerife y se incorporó en 2004, cuando tenía 17 años, a la famosa cantera del Barcelona, La Masía. Pedro debutó con el primer equipo en la temporada 2007/08 y en el verano de 2009 firmó su primer contrato profesional con el club.

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En la temporada siguiente, el extremo se convirtió en el primer jugador que marcó para el Barcelona en todas las competiciones en una misma campaña: LaLiga, la Copa del Rey, la Champions League, la Supercopa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes.

A nivel de clubes vivió su gran momento el 28 de mayo de 2011. En la final de la Champions League contra el Manchester United marcó el primer gol, sentando las bases de la posterior victoria por 3-1 sobre los Red Devils.

De los once jugadores que fueron titulares entonces en el Barcelona, solo Lionel Messi sigue en activo como futbolista. Un año antes de aquella conquista de la Champions League se proclamó campeón del mundo con España, y un año después de la mágica noche en Wembley fue campeón de Europa.

Después de ganar también la Champions League con el Barcelona en 2015, optó por marcharse al Chelsea. Tras cinco años en Londres y con un título de la Premier League en el bolsillo, en 2020 se fue a la AS Roma, para cambiar ese club un año después por la Lazio. Allí jugó sus últimos cinco años.



