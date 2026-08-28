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FC Bayern München v RB Leipzig - Telekom CupGetty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

El Sibari, suplente en el arranque de la Bundesliga; Kompany continúa cambiando la posición de su jugador

Bayern Múnich vs VfB Stuttgart
Bayern Múnich
VfB Stuttgart
Bundesliga
I. Saibari
V. Kompany
N. Brown
Alemania
Marruecos
Bélgica

Kompany volvió a alinear a Brown fuera de su posición original

El entrenador del Bayern Múnich, Vincent Kompany, anunció su once titular para el enfrentamiento ante el Stuttgart, este viernes, en la jornada inaugural de la liga alemana, la Bundesliga.

Y tal como ocurrió en el primer partido del conjunto bávaro esta temporada, ante el Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania, Kompany mantuvo a su nuevo jugador marroquí, Ismael Saibari, en el banquillo, mientras que dio entrada a Nathaniel Brown en la posición de centrocampista ofensivo, pese a ser lateral de origen.

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Saibari llegó a Múnich este verano, tras su gran actuación con el Eindhoven neerlandés y la selección de Marruecos.

El once del gigante bávaro quedó de la siguiente manera:

  • Portería: Manuel Neuer
  • Defensa: Alphonso Davies, Kim Min-jae, Dayot Upamecano, Konrad Laimer.
  • Centro del campo: Aleksandar Pavlovic, Joshua Kimmich, Nathaniel Brown.
  • Ataque: Luis Díaz, Michael Olise, Harry Kane.

El Bayern Múnich, vigente campeón de la Bundesliga, había inaugurado la nueva temporada con la victoria ante el Dortmund (2-1), en la Supercopa de Alemania que se disputó en el estadio Signal Iduna Park el pasado sábado.

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