El periodista español Roberto Gómez descartó de forma rotunda la posibilidad de que la estrella brasileña Vinicius Junior abandone el Real Madrid, en medio de la creciente polémica sobre el futuro del jugador de 25 años con el club blanco, calificando cualquier escenario de salida como "el shock del siglo".

En unas declaraciones contundentes que realizó en la emisora española "Radio Marca" este lunes, Gómez subrayó que Vinicius representa la columna vertebral del equipo blanco, y que su marcha supondría una auténtica catástrofe para el club.

Vinicius, el mejor

Gómez afirmó con gran firmeza: "Vinicius es el mejor jugador del Real Madrid en la actualidad. No hay nadie en la banda que juegue como él, con ese talento y esa influencia. Ni siquiera puedo imaginar su marcha ahora, pues representa el alma ofensiva del equipo".

El periodista español añadió: "¿Quién pagaría 150 o 200 millones de euros por un jugador al que solo le queda un año de contrato? Eso no tiene sentido ni económico ni deportivo".

Interrogantes lógicos

Gómez se preguntó en tono de reproche: "Y si Vinicius dice claramente: (me quedo aquí), ¿qué hará el club? ¿Lo obligará a marcharse? Eso es totalmente imposible".

El periodista español concluyó sus declaraciones diciendo: "¿Cómo es posible que Vinicius se vaya del Real Madrid? Para mí, sería el shock del siglo en todos los sentidos. El Real Madrid necesita imperiosamente a Vinicius, y Vinicius necesita al Real Madrid. Es una relación que no se puede terminar con facilidad".

Polémica creciente

Las declaraciones de Gómez llegan en medio de una creciente polémica mediática sobre si Vinicius renovará o no su contrato con el Real Madrid, especialmente ante la cercanía de su entrada en el último año de su actual vínculo con el club blanco.

Los informes de la prensa española se contradicen sobre el futuro de la estrella brasileña, ya que algunas fuentes apuntan a la existencia de negociaciones en curso para renovar su contrato, mientras que otras hablan del interés de grandes clubes europeos por hacerse con sus servicios, especialmente de la Premier League inglesa.