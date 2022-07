El Sevilla peina el mercado de laterales izquierdos

La salida de Augustinsson al Aston Villa deja a Acuña como único lateral izquierdo junto al canterano Pablo Pérez y Monchi ya busca relevo.

El Sevilla sólo ha cerrado un fichaje en el mercado para la temporada 2022-2023. La dirección deportiva que capitanea Monchi cerró el pasado viernes la incorporación del central Marcao Teixeira, una necesidad obvia tras la salida de Diego Carlos al Aston Villa.

Tras el fichaje del brasileño, la máxima vuelve a ser que debe haber salidas para cerrar más fichajes pero la excepción es el puesto de lateral izquierdo, posición en la que ya sí se ha generado una necesidad tras la salida de Ludwig Augustinsson al Aston Villa. Julen Lopetegui se ha quedado sólo con Marcos Acuña en este carril y Monchi ya le busca competencia.

Reguilón, una vía complicada y que requiere paciencia

En ese sentido, ya ha trascendido el interés del Sevilla en la vuelta de Sergio Reguilón. El de Collado Villalba no ha viajado con el Tottenham a su stage de pretemporada a Corea del Sur y busca una salida. En Nervión estarían interesados en una cesión que le ofrezca minutos que le ayuden a cumplir su sueño de jugar el Mundial de Qatar 2022 con España.

No obstante, su vuelta es complicada. El Tottenham pagó 30 millones de euros por su fichaje al Real Madrid en 2020, justo después de su exitosa cesión en Sevilla. El presidente del Tottenham, Daniel Levy, que precisamente está compartiendo días con la directiva sevillista en Corea del Sur con motivo del amistoso que ambos equipos disputan en Corea del Sur este sábado, es un duro negociador que a buen seguro intentará recuperar parte de esa inversión.

Por su parte, según ha podido saber GOAL, Reguilón nunca deshecharía la posibilidad de volver al Sánchez-Pizjuán y jugar en un Sevilla de Champions pero cuenta con más ofertas de clubes poderosos que podrían colmar con más facilidad las aspiraciones económicas de los Spurs.

LaLiga ofrece opciones de garantías y económicas

Si la vuelta de Reguilón se complica, el Sevilla maneja opciones en LaLiga. Según ha podido saber GOAL, el club de Nervión se ha interesado por la situación de Johan Mojica. El colombiano tiene mucha experiencia en el campeonato español tras su paso por Rayo, Valladolid, Girona y Elche.

A sus 29 años el curso pasado firmó una de sus mejores temporadas en España con 2 goles y 5 asistencias en 33 partidos con el Elche. El interés sevillista no ha pasado de momento de un sondeo pero su precio de salida sería asequible, ya que según ha confirmado GOAL su cláusula es de 5,5 millones de euros. Su idea es respetar este precio de salida e ir de la mano del conjunto ilicitano si llegara a tener una oferta firme para marcharse.

El colombiano además no ocuparía plaza de extracomunitario ya que tiene pasaporte español. Su precio, experiencia y rendimiento han hecho que despierte el interés de más equipos de LaLiga, donde se esperan movimientos en el mercado de laterales zurdos como el Villarreal, el Betis o el Atlético de Madrid, que podrían dar salida en este mercado a Estupiñán, Álex Moreno o Lodi.

Otro de los laterales que podría protagonizar un cambio de aires este verano es Fran García. El lateral de 22 años tuvo una gran irrupción en su debut en Primera con el Rayo y su cláusula de 10 millones de euros es asequible por un lateral de mucha proyección y posible revalorización, marca de la casa en el Sevilla.

En ese sentido, el Real Madrid, club que lo formó en su cantera, conserva un 50% de sus derechos económicos. Es decir, se llevaría la mitad de una futura venta o, en caso de repescarlo, solo debería pagar la mitad de su cláusula. Sin embargo, pasan las semanas y el club blanco no se anima a repescarlo. A priori, no lo haría tampoco para especular con su venta y se conformaría con recibir el dinero de su parte de la operación. Su regreso en todo caso dependería en gran parte de una salida de Mendy, algo que el cuerpo técnico no se plantea en este momento.

García, tal y como publico GÓAL, ya cuenta con el interés del Villarreal por si sale Estupiñan. Curiosamente, el Sevilla, como el mismo ha reconocido, es un club muy especial para él por su abuelo. "Mi abuelo, en paz descanse, me decía que tenía que verme jugar con el Sevilla. Él era cerrado. Cuando me iba de vacaciones con ellos a Sevilla, me vestían con el traje del Madrid, pero me ponían un pin del Sevilla. O un balón del Sevilla. Me intentaba convencer, diciendo que tampoco cambiaba mucho el color y que me tenía que llevar para allá…", comentó en una entrevista al "Diario As" hace unas semanas.

Pablo Pérez, alternativa canterana

Mientras tanto, Lopetegui sólo cuenta en la pretemporada con Marcos Acuña como lateral zurdo. El argentino ya ha acabado muy castigado las dos últimas temporadas tras la acumulación de minutos y la situación invita a buscarle un sustituto.

En ese sentido, el técnico vasco se ha llevado a la pretemporada al canterano Pablo Pérez, que podría tener una oportunidad de sumar minutos en los primeros amistosos, ya que el otro lateral del Sevilla Atlético del pasado curso se marchó hace unos días para jugar en el Albacete en Segunda División.