El Sevilla confirma que contactó con Monchi para volver al club

Tal y como había contrastado Goal más temprano, José Castro aseguró que los andaluces encaminan el regreso del emblemático director deportivo.

Nada más acabar el partido en Praga y quedar KO en la , la expedición del Sevilla comprendió que el varapalo había sido muy fuerte. Ante el disgusto generalizado de directiva, cuerpo técnico y vestuario, además de los aficionados, la ejecutiva sevillista decidió mover ficha. Según ha avanzado Radio Marca y ha podido contrastar Goal, Joaquín Caparrós decidió contactar con Monchi, para sondear si estaría dispuesto a regresar a Nervión. Desde el club esperan una respuesta afirmativa, tal y como anunció este viernes Pepe Castro durante la rueda de prensa en la que fue presentado Joaquín Caparrós como sustituto del cesado Pablo Machín.

Preguntado por el posible regreso de Monchi al club, Castro señaló "el trabaja desde ya en la incorporación de un director deportivo, y el mejor es Monchi, por eso hemos contactado con él. Vamos a trabajar en alcanzar ese acuerdo. Queremos un proyecto con Monchi y ambas partes somos optimistas". "Necesitamos un director deportivo para ya. Caparrós está en el primer equipo, las conversaciones van bien y van bien para pronto", ha añadido.

José Castro: "El Sevilla Fútbol Club necesita ahora un director deportivo y hemos buscado al mejor. Y el mejor es Monchi. Nuestras conversaciones van bien con él. Las conversaciones han sido muy receptivas".#vamosmiSevilla pic.twitter.com/Xs9xv2ZdUl — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) 15 de marzo de 2019

Además, preguntado acerca de cuánto se pueden extender las charlas con Monchi, Castro respondió: "Él conoce al club, a la plantilla también. Las conversaciones han sido receptivas, hemos hablado de todo con él pero me quedo ahí, él debe decidir su incorporación. Vuelvo a repetir, veo a Monchi receptivo, creo que le ha gustado lo que hemos hablado, estamos hablando varias cosas, soy optimista pero no hay ninguna fecha. Pero necesitamos cuanto antes un director deportivo, por lo que no puede demorarse mucho. Llevamos hablando algunos días. Rescindió con la y contactamos con él. Hemos unificado una serie de criterios, creo que él está por la labor de los proyectos que tenemos en mente".

Monchi, que abandonó la AS Roma, está ahora mismo libre de contrato y siempre ha guardado un cariño especial para el Sevilla, su casa de toda la vida. En estos momentos, tiene ofertas encima de la mesa de un club de la Premier, concretamente el . Además, se especula con un interés muy fuerte del , que podría haberse desvanecido después de la llegada de Zinedine Zidane al conjunto merengue. Tal y como pudo confirmar Goal, la respuesta de Monchi no ha sido negativa y estudia las posibilidades para concretar un posible regreso a la que fue, es y siempre será su casa.

El "palo" ante el Slavia, detonante de un golpe de efecto

La caída del Sevilla activó las alarmas. El rey abdicó en la fría noche checa y ciertamente la fortuna no le acompañó en toda la eliminatoria. Concedió dos goles de rebote, le pitaron un penalti en contra muy discutible, le anularon una jugada de gol legal en la ida y sufrió un arbitraje muy casero en Praga. Al final, el club ha activado la alerta roja. Pablo Machín fue cesado y el arribo de Monchi está al caer.