El Sevilla-Barça y el Villarreal-Alavés se jugarán el próximo fin de semana

Competición desestima suspender los partidos por el éxodo de internacionales y los partidos se mantendrán el sábado 11 de septiembre

El Sevilla-Barça y el Villarreal-Alavés se disputarán finalmente el sábado 11 de septiembre, tal y como estaba previsto inicialmente en el calendario. Según adelanta SER Catalunya, el Comité de Competición desestima la petición de aplazar los dos partidos por el éxodo de futbolistas internacionales pertenecientes a la CONMEBOL, concentrados en estos próximos días con sus selecciones.

En el Sevilla-Barça del sábado a las 21:00 horas no podrán estar ni Acuña, ni Montiel, ni el Papu Gómez por parte del conjunto hispalense, ni Ronald Araujo por parte del Barcelona. Tampoco estarán bajo las órdenes de Unai Emery el portero Gerónimo Rulli ni el defensa Juan Foyth para el Villarreal-Alavés de las 18:30 horas. Tal y como explican en el programa 'Què t'hi Jugues' de SER Catalunya, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, recurrirála decisión del Comité de Competición.

La Real Federación Española de Fútbol se remite al artículo 239 del Registro de Asociaciones Deportivas, que depende del Consejo Superior de Deportes. Así reza el artículo:

"No podrá autorizarse la suspensión y aplazamiento de un encuentro a fecha que suponga alteración del orden del calendario salvo razones de fuerza mayor indubitadamente acreditadas o recogidas reglamentariamente. 2. No se entenderá como causa de fuerza mayor la perdida de la equipación o ropa deportiva para suspender un partido, estando obligado el equipo que la padeciese a celebrar el encuentro con los medios de los que disponga y el local a facilitarle el material necesario dentro de sus posibilidades. En ningún caso podrán invocar los clubs como fuerza mayor para solicitar tal suspensión y tal aplazamiento de un encuentro la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales. Sí se considerará, en cambio, como fuerza mayor, el hecho de que por circunstancias imprevisibles causen baja, simultáneamente, un número de futbolistas que reduzca la plantilla a menos de once".

LaLiga impugna la decisión

LaLiga ha emitido un comunicado en sus redes sociales en el que anuncia que impugnará la decisión del Comité de Competición de no aplazar los partidos entre el Villarreal y el Alavés, así como Sevilla ante el Barcelona fijados para el sábado 11.

LaLiga manifiesta su absoluta disconformidad ante la Resolución de la Presidenta del Comité de Competición, dictada por delegación del Presidente de la RFEF, de desestimar las solicitudes de aplazamiento presentadas tanto por el Villarreal CF respecto al partido Villarreal CF – Deportivo Alavés fijado para el sábado 11 de septiembre a las 18:30 h, como el Sevilla FC para el encuentro Sevilla FC - FC Barcelona, fijado para el sábado 11 de septiembre a las 21 horas, y por LaLiga, organizadora de esta competición.

El motivo de dichas solicitudes es poder mantener la integridad de la competición como consecuencia de la extensión del período FIFA de septiembre (confederación de CONMEBOL) establecido por la Circular 1776 de 13 de agosto, fijándose la finalización de dicho período el jueves 9 de septiembre (madrugada del viernes 10 en Europa, aterrizando muchos jugadores a España el sábado por la mañana y debiendo jugar partidos horas después).