El sentido mensaje de Messi a Gago y Mascherano, que anunciaron sus respectivos retiros

Dos de los grandes símbolos de la Selección argentina de los últimos 15 años le dijeron adiós al fútbol con apenas días de diferencia: menos de una semana después de que Fernando Gago anunciara su retiro, Javier Mascherano también le puso punto final a su carrera. Por supuesto, la noticia no pasó desapercibida para ninguno de sus excompañeros. Y mucho menos para Lionel Messi, a quien lo une una relación especial con ambos.

Con Pintita, Leo se conoce desde muy chico: ambos fueron compañeros en la Albiceleste desde la época de juveniles (juntos, se consagraron campeones en el Mundial Sub-20 de 2005) y construyeron una sociedad futbolística de las mejores que ha tenido el rosarino a lo largo de su carrera en el combinado nacional. Con Masche, en tanto, coincidió en cada una de las convocatorias al combinado nacional absoluto desde su debut en 2005 hasta 2018 y construyó las páginas más gloriosas de la historia de en los ocho años que compartieron vestuario en el club catalán, entre 2010 y 2018.

Por eso, se esperaba el saludo del capitán albiceleste y blaugrana. Y finalmente llegó este lunes: a través de su cuenta de Instagram, Messi dedicó palabras muy sentidas para ambos: "Dejan el fútbol dos personas con las que viví y disfruté mucho tiempo y quiero aprovechar para saludarles", explicó el rosarino.

Para Gago, Leo escribió: "Fer, querido, espero que te vaya todo genial. Desde los 17 años que nos conocimos... Fue un placer compartir vestuario en la selección y competir contra vos, ya lo sabés. Ojalá que siga todo bien y puedas seguir cumpliendo tus sueños".

En tanto, a Mascherano le comentó: "Y qué decir de Masche, tantos años juntos, viéndonos cada día y compartiendo tanto... Vivimos momentos muy felices y también algunos duros en la cancha tanto en como en Barcelona. Te venimos extrañando desde que te fuiste. ¡Te deseo todo lo mejor para vos y tu familia siempre!". La respuesta del santafesino no tardó en llegar: "Mientras sigas vos, todos vamos a ser felices".

