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Xavi HernandezNOS
Siep Engelen
Traducido por

El seleccionador Xavi Hernández señala al jugador más destacado de la selección neerlandesa ante Alemania: «Jugó muy bien»

Holanda vs Alemania
Holanda
Alemania
UEFA Nations League A
Xavi Hernández
J. Veerman
Q. Timber

Xavi Hernández recuerda con satisfacción su debut como seleccionador de la selección neerlandesa, según señaló tras el partido en declaraciones a Jeroen Stekelenburg, de la NOS. Especialmente en la segunda parte, Países Bajos logró meter atrás a Alemania, con el empate como justa consecuencia. 

«En la primera parte estuvimos nerviosos, la segunda fue como queríamos jugar», arranca Xavi. «Mostramos carácter, ambición, intensidad... Llevamos la iniciativa. Por supuesto, esto no es más que el comienzo, pero estoy muy satisfecho con muchas cosas de la segunda parte». 

Gracias a una sensacional asistencia de Ruben van Bommel y al gol de Cody Gakpo, Países Bajos no se va finalmente de vacío. Virgil van Dijk ya indicó que eso supone un enorme impulso para la confianza, y Xavi coincide con ello. 

«Eso me deja realmente una muy buena sensación. Merecimos más al final. Pero creamos ocasiones, presionamos. Por desgracia perdimos algunos duelos, pero fuimos superiores en la segunda parte». 

A continuación, Xavi aprovecha brevemente para destacar el centro del campo de Países Bajos, señalando a Joey Veerman como el más destacado. «En la primera parte, Tijjani (Reijnders, red.) era el hombre libre. En la segunda parte fue sobre todo Joey (Veerman, red.), que jugó muy bien». 

UEFA Nations League A
Serbia crest
Serbia
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Holanda
HOL
UEFA Nations League A
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Alemania
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Grecia
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«Me gustan los estilistas que no pierden el balón con facilidad, que entienden el juego», continúa el seleccionador. Veerman parece encajar perfectamente en ese perfil. «Pero también me encanta Quinten, gana duelos. Es un perfil muy diferente. Así que estoy muy satisfecho», concluye Xavi.

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