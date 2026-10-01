La selección neerlandesa rescató un punto en los últimos minutos este jueves por la noche ante Grecia (2-2). El equipo del seleccionador Xavi Hernández se fue al descanso con una desventaja de 2-0 tras una primera parte dramática. Denzel Dumfries hace autocrítica y reconoce que en el descanso hubo enfado en el vestuario.

Tras el partido, la NOS le pregunta a Dumfries qué es lo que más le queda del encuentro. «Que no se puede empezar así, por supuesto. Lo vimos contra Alemania, lo ves hoy...» También en Serbia y ante Serbia (1-2), Países Bajos mostró una mejor versión tras el descanso que en la primera parte.

«Es muy fácil decir: “esto no nos puede pasar”. Creo que en la primera parte no estuvimos lo suficientemente intensos. En absoluto queremos empezar con dejadez, pero en la primera parte notas que no ganas ciertos duelos, y eso hace que ellos entren en el partido».

«No cerramos los espacios, así que ellos pueden salir al contraataque. Y esos dos goles, en el primero yo también tengo responsabilidad, por supuesto... Sí, entonces se pone muy difícil. En la segunda parte se ve que salimos con la energía adecuada. Fue una buena segunda parte».

Después le preguntan a Dumfries si Xavi es en el descanso «un seleccionador que se enfada». «Sí, claro. Se nota el enfado. También entre nosotros había enfado. Estaba muy claro que había que olvidar la primera parte. Y que en la segunda había que volver a empezar, porque no era así como queríamos comenzar».

«Así que sí, eso es lo que dijimos. Felicitaciones entre nosotros por cómo le dimos la vuelta, por no bajar la cabeza y seguir de inmediato. Eso es part of the process.» Dumfries se vio superado con facilidad en un duelo aéreo en el 1-0, con grandes consecuencias al final.

Tras el descanso pareció empatar, pero una decisión discutible del árbitro Marco Guida lo anuló por fuera de juego. En esa jugada, la cuestión era si el defensa Panagiotis Retsos tenía el control para despejar el balón. «Tenía claro que de eso se trataba».

«También le dije: la controla, así que se genera una nueva situación. Puede despejarla sin problema, no lo hace, yo la intercepto y marco. Para mí eso no es fuera de juego. Pero bueno, por eso también viste que el VAR (Daniele Chiffi, red.) no lo anuló».

Guida fue llamado al monitor y allí interpretó que sí había fuera de juego. «Para mí no es fuera de juego», dice Dumfries, moderadamente satisfecho con el empate en Tesalónica. «Al final, un puntito, pero esto no es suficiente», concluye el diestro.







