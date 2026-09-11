Valentijn Driessen informa este viernes en el pódcast Kick-Off de De Telegraaf de que el seleccionador Xavi Hernández ha solicitado una segunda conversación con Virgil van Dijk. El periodista se pregunta en voz alta si el central de 35 años del Liverpool tiene futuro en la selección neerlandesa, aunque al mismo tiempo considera que no hay alternativas suficientes para cubrir adecuadamente la posible e inminente retirada internacional del veterano.

En estos momentos hay mucha incertidumbre sobre el futuro de Van Dijk en la selección neerlandesa. Xavi ya ha dado a conocer internamente su prelista, pero, a diferencia de antes, ya no se hace pública.

El viernes 18 de septiembre se dará a conocer la convocatoria definitiva del nuevo seleccionador. El lunes por la mañana siguiente, Xavi ofrecerá explicaciones sobre sus decisiones en una rueda de prensa.

Van Dijk confirmó recientemente ante los medios ingleses que iba a producirse una conversación entre ambos, antes de que se tomara una decisión sobre su futuro en la selección neerlandesa. "Siento que todavía puedo ser valioso e importante para el equipo".

"Si pensamos lo mismo al respecto, nos esperan dos buenos años hasta la Eurocopa de 2028. Y si no, ya veremos", dijo Van Dijk, entre otras cosas.

Driessen sabe que pronto debe haber claridad. "Eso tendrá que resolverse en una semana como mucho, porque la próxima semana se anunciará la convocatoria. Creo que si lo deja, lo sabremos antes. Que de una manera u otra se va a comunicar".

"Ya me parece muy llamativo que vuelva a afrontar la batalla en el Liverpool", prosigue Driessen, que ya no está impresionado por las actuaciones de Van Dijk. "Que siga allí otra vez. El año pasado, por supuesto, firmó un contrato mejorado (hasta mediados de 2027, red.)".

"Pero me pregunto mucho si eso va a ser un gran éxito en la selección neerlandesa. Que Xavi quisiera una segunda conversación con él ya dice bastante", afirma Driessen. "No sé si llegaron a un acuerdo. Pero sin duda debieron de haberse reunido el miércoles". Xavi estuvo presente el miércoles en el Liverpool - Atlético de Madrid.

Su compañero Jeroen Kapteijns interviene. "En lo que hay que fijarse, por supuesto, es en que comienzas un ciclo de torneo. ¿Cómo estará dentro de dos años? Eso es bastante tiempo en la vida de un futbolista. Sobre todo a esa edad".

"¿Seguirá siendo de primer nivel dentro de dos años? De lo que se trata es de cómo estará dentro de dos años. Porque vas a apostar por algo y, si no llega, prefieres iniciar el ciclo con otros defensas. Que sí estén ahí".

Sin embargo, Driessen considera que las alternativas por detrás de Van Dijk "realmente no" están preparadas. "No es que haya alguien llamando a la puerta con tanta fuerza como para que digas: '¿qué hace todavía ese Van Dijk en la selección neerlandesa?'"

"Así que, en ese sentido, también puedes decir: 'simplemente tienes que mantenerlo'. El mayor tiempo posible. Hasta que en algún momento tomes para ti mismo la decisión: ¿me parece lo bastante bueno como para seguir hasta la Eurocopa inclusive?", concluye Driessen, a quien Van Dijk le pareció "fuera de tono" en el último Mundial. "Entonces no se sentía bien consigo mismo, por la razón que fuera".