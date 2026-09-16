Mark van Bommel dará a conocer el viernes su primera convocatoria al frente de la selección de Bélgica, pero no contará en ella con Axel Witsel (37). El internacional belga, que ha vestido 140 veces la camiseta de su selección, ha puesto fin a su carrera internacional.

En mayo de 2023, Witsel ya anunció su adiós a los Diablos Rojos, aunque más tarde terminó regresando. El pasado verano todavía formó parte de la convocatoria mundialista de Rudi Garcia. Ahora, Witsel se despide de forma definitiva.

«Esta vez sí que ha llegado el momento. He decidido poner fin a mi carrera internacional», escribió Witsel en Instagram. «Es hora de dejar sitio a los jóvenes y a la nueva generación».

«Ha sido un enorme honor entregarme por completo durante dieciocho años. Cuando empecé a los dieciocho años, nunca podría haber imaginado que lograría tanto. ¡En cualquier caso, hemos vivido momentos increíbles!»

«Gracias a los aficionados. Gracias a todos mis compañeros, a todos mis entrenadores y a todas las personas dentro de la federación que, de cerca o de lejos, han contribuido a mi desarrollo durante todos estos años. Muchísima suerte al equipo de cara al futuro. Estoy convencido de que el futuro es prometedor. Os quiero, Bélgica», afirmó Witsel.

A principios de esta semana, Matz Sels (34) también renunció a la selección nacional. Una conversación con Van Bommel no logró hacerle cambiar de opinión. Tras su dolorosa ausencia en la convocatoria para el Mundial, el guardameta ha decidido que ya no quiere correr el riesgo de sufrir una nueva decepción.

Thibaut Courtois también comunicó que no estará disponible para el próximo parón internacional, en el que Bélgica disputará sus primeros partidos de la Nations League. Más adelante, cuando llegue el turno de la fase de clasificación para la Eurocopa, Courtois sí quiere volver a jugar con Bélgica.