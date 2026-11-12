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Mark van Bommel ha reaccionado a un posible fichaje de Kevin De Bruyne por el PSV. El seleccionador de Bélgica cree que el estilo de juego del equipo de Eindhoven encaja bien con el centrocampista del Nápoles.

«Tiene que tomar la decisión él mismo, pero no vive lejos de aquí y el fútbol neerlandés le va bien», dice Van Bommel a VTM.

«Su forma de jugar al ataque, de querer jugar siempre al fútbol... Eso encaja con él».

El PSV quiere llevar a De Bruyne, de 35 años, a Eindhoven en enero. El interés sería mutuo, pero el PSV aún tiene que llegar a un acuerdo con el Nápoles.

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El belga tiene contrato en Nápoles hasta el final de la temporada. El equipo de Eindhoven quiere incorporarlo antes de que venza su vínculo.

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El propio Van Bommel pasó de Italia a Eindhoven al final de su carrera como futbolista. Dejó el AC Milan por el PSV en el verano de 2012 y jugó allí una temporada más.

El analista Marc Degryse también ve con buenos ojos un fichaje por el PSV. «Creo que allí puede ser muy feliz, también porque está más cerca de casa».

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«Ese es el aspecto familiar, pero también puede alcanzar allí su mejor nivel en lo deportivo», continúa Degryse.

El analista menciona el duelo de la Liga de Campeones entre el PSV y el Club Brujas (1-2). «El PSV solo piensa en atacar; lo vimos la semana pasada contra el Club Brujas».