El seleccionador del rival de la selección holandesa se indigna ante los «titulares engañosos»

Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, asegura en Instagram que las críticas sobre los controles de seguridad en Nueva York tras el partido contra Países Bajos son infundadas y que todo se desarrolló sin incidencias.

Imágenes de ESPN Centroamérica mostraron que, al bajar del autobús, la delegación uzbeka fue registrada de inmediato: todas las maletas se revisaron con detectores de metales y perros rastreadores.

«Me dijeron que eran las normas, pero al final los controles fueron solo para nosotros», sonrió Cannavaro al recordar el registro excesivo. Él y su plantilla se mostraron sorprendidos por la rigurosidad del control.

Dos días después, el técnico publicó una extensa crónica de lo ocurrido: «Vi fotos en las portadas de los periódicos sobre los cacheos en el aeropuerto y titulares engañosos, así que quiero aclarar los hechos».

El campeón del mundo en 2006 insiste en que fue un control rutinario: «La gente no entiende que, cuando las selecciones viajan al Mundial, no pasan por las terminales como los viajeros normales, sino que las llevan directo a la plataforma en autobuses reservados».

«Los controles que los viajeros comunes realizan en la terminal, nosotros los hacemos directamente en la plataforma. Son exactamente los mismos. Es el procedimiento habitual. Así que no hay ningún escándalo ni trato indigno o irrespetuoso», afirma un sorprendido Cannavaro, quien, para terminar, se centra en el control previo al partido amistoso contra la selección holandesa.

“Antes del amistoso contra Países Bajos nos controlaron en el estadio, algo que esperábamos. Siempre hay controles antes de cada partido, ya sea en el hotel o en el estadio. En nuestro caso, la organización fue impecable”, concluye el seleccionador de Uzbekistán.