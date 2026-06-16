El seleccionador de Uruguay arremete contra un periodista tras el empate con Arabia Saudí... ¿Qué ha pasado?

La rueda de prensa tras el 1-1 de Uruguay ante Arabia Saudí en el debut del Grupo H del Mundial 2026 fue tensa. El argentino Marcelo Bielsa, técnico uruguayo, respondió con dureza a un periodista que le preguntó por su presencia en una reunión de la FIFA y por no levantar la vista durante las fotos.

Bielsa respondió irritado: «No entiendo tu pregunta; no debo explicaciones. No soy fotógrafo profesional, ¿debo mirar a los ojos al cámara?».

Luego, más severo, añadió: «Hay un límite en lo que debo explicar. ¿Si miro al suelo tengo que dar razones? No siempre hay que explicar todo; no somos modelos de pasarela».

Bielsa comenta el partido contra Arabia Saudí

Tras calmar la polémica, Bielsa analizó el partido: reconoció que su equipo mostró dos caras y que el mal inicio complicó el encuentro.

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“Hubo diferencia entre el primer y el segundo tiempo; en la segunda parte hicimos lo que podríamos haber hecho desde el principio, creamos ocasiones y marcamos, pero desperdiciamos algunas, y eso pasa en el fútbol”.

Y añadió: «El gol de Arabia Saudí nos complicó. En el primer tiempo nos faltó ritmo, cometimos errores y ellos los aprovecharon para adelantarse».

Y añadió: «Si no conseguimos la posesión del balón, el otro equipo tendrá el control, y eso es lo que ocurrió en la primera parte».

Concluyó: «Al final no ganamos y Arabia Saudí se plantó bien, lo que muestra que no rendimos como se esperaba en algunos momentos. Quizás merecíamos marcar diez goles en la segunda parte, tras mejorar notablemente nuestro nivel».