El seleccionador de Suiza critica a Hossam Hassan: «Has echado a perder la victoria y ahora buscas excusas»

Morat Yakin, seleccionador de Suiza, rechazó las acusaciones de su homólogo egipcio, Hossam Hassan, sobre un supuesto favorecimiento arbitral y el apoyo de la FIFA a Argentina en el Mundial 2026, y subrayó que los partidos se deciden sobre el terreno de juego, no con declaraciones a los medios.

En la rueda de prensa del viernes, previa a los cuartos de final contra Argentina, Yakin criticó las declaraciones de Hossam Hassan, quien tras la derrota 3-2 de Egipto en octavos acusó a la FIFA de favorecer a Argentina e intentar coronar a Lionel Messi.

En respuesta a una pregunta sobre las declaraciones del seleccionador egipcio, Yakin afirmó: «Creo que, en general, los partidos se disputan con imparcialidad. La tecnología del vídeoarbitraje puede intervenir y controlarlo todo», y añadió: «No se deben resolver las cosas con declaraciones tras el partido, cuando has tenido oportunidades de ganar».

En alusión a la ventaja 2-0 que Egipto desperdició, añadió: «Cuando el partido se decide sobre el campo, las excusas posteriores no cuentan; todo se resuelve en el terreno de juego».

Sus palabras llegan horas antes de que Suiza desafíe a la campeona Argentina en cuartos, la madrugada del domingo en Kansas City, tras la baja del goleador Johan Manzambi por lesión.

Además, confirmó que Manzambi, autor de tres goles y dos asistencias, se pierde el encuentro pese a los esfuerzos por recuperarlo: «Hemos hecho todo lo posible, pero no podrá jugar; su dolor es intenso y es un golpe duro para todos».

Para frenar a Messi, Yakin apuesta por la posesión: «Cuando tengamos el balón, no podrá moverse mucho; debemos mantener nuestro estilo y no dejarle pasar».