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France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

El seleccionador de Senegal, antes del partido contra Noruega: «No nos proclamamos campeones de África por casualidad»

Noruega vs Senegal
Noruega
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P. Thiaw
Noruega
Senegal
EE. UU.

¿Qué dijo sobre la mejor selección africana del Mundial?

Bab Thiaw, seleccionador de Senegal, prometió que sus jugadores «morirán por África» en el partido de mañana martes contra Noruega, correspondiente a la segunda jornada del Grupo 9 de la Copa del Mundo de 2026. El técnico subrayó que los «Leones de la Teranga» no se proclamaron campeones del continente por casualidad y que tienen la obligación de representar a África como es debido.

En la víspera del encuentro, recordó que llegaron al Mundial como campeones de África y sentenció: «Estamos dispuestos a morir por África y por Senegal; debemos representar a nuestra región con honor».

Tras perder 3-1 con Francia, Thiaw admitió que una segunda derrota complicaría mucho el pase a dieciseisavos, pese al último duelo contra Irak.

“Estamos en un grupo difícil, lo sabíamos desde el principio. Los tres partidos son finales: perdimos el primero, pero aún es posible. No podemos fallar ante Noruega; todos están listos y quieren dar lo mejor”, añadió.

Thiaw rechazó centrarse solo en Erling Haaland, autor de dos goles ante Irak (4-1), y advirtió que «sería un error».

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«No hay un plan contra Haaland, sino contra Noruega», afirmó. «Tenemos defensas que han jugado en competiciones de alto nivel y se han medido a delanteros así. Lo importante es frenar a toda la selección noruega».

Al ser preguntado por la mejor selección africana en el torneo, evitó mencionar equipos y sentenció: «Para mí, la mejor será la que sume resultados positivos; el balance se hará al final».

Senegal no ha dejado su portería a cero en sus últimos 12 partidos en el Mundial, desde que venció a Francia en 2002, lo que llevó a Thiaw a admitir: «Hemos encajado muchos goles, ya no hay margen de error».

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