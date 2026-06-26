Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, ha valorado el partido del domingo a las 2:30 (hora de La Meca) contra Colombia, último de la fase de grupos del Mundial 2026.

Colombia ya está clasificada tras sumar 6 puntos en el Grupo 11, mientras que Portugal, con 4, necesita ganar para avanzar y optar al primer puesto.

En la rueda de prensa de este viernes, el seleccionador luso habló del camino ideal y de si prefería el primer, segundo o tercer puesto: «En un torneo como el Mundial no hay un camino único. Lo importante es alcanzar nuestro mejor nivel, y eso solo se logra ganando. Mañana respetaremos a Colombia, pero queremos seguir la línea del segundo partido, seguir mejorando y usar estos tres encuentros para prepararnos para la siguiente fase».

Sobre si el partido ante Colombia confirmará el resurgir de Portugal, y pese a la gran afluencia de público que se espera en Miami para apoyar al rival, Martínez añadió: Hemos tenido tiempo suficiente para hablar de este tema, así como del ruido y las críticas externas. Me mostré muy positivo durante el segundo partido; desde el momento en que marcamos el primer gol, logramos imponer nuestro dominio. Lo psicológico es clave en un Mundial y en el segundo partido lo gestionamos bien. Será nuestro primer encuentro fuera de casa, con muchos aficionados colombianos en Miami, así que será una buena prueba».

Al ser preguntado si esta generación puede llevar a Portugal, con su prestigio mundial y su potente liga, a la final del Mundial, respondió con realismo: Primero hay que entender lo que implica llegar a una final: compromiso total con el grupo, entrega absoluta y el talento para vencer a los mejores, y nuestros jugadores lo están demostrando. Vamos paso a paso; nuestra prioridad es hacer un buen partido mañana ante una selección tan fuerte como Colombia, sin pensar aún en objetivos a largo plazo como ganar el Mundial, sino afrontar el torneo partido a partido».

Sobre el estado anímico del grupo, con una victoria que les daría el primer puesto, Martínez elogió la estructura de liderazgo: «El equipo muestra un equilibrio emocional y mental excelente, porque hay gran responsabilidad y expectativas altas, pero también mucha confianza y concentración en nuestros objetivos, y ese equilibrio es clave. Tener un capitán con seis Copas del Mundo ayuda, pero también contamos con líderes destacados: dos del Manchester United, dos del Manchester City, el del Oporto y el del Al-Hilal; un grupo muy influyente».

Al ser preguntado si terminar primeros del grupo era una ventaja, sorprendió al responder: «No, no supone ninguna ventaja. Si fuera mi primer Mundial, diría que sí; sin experiencia, uno quiere planificar cada jornada y cada posibilidad… Pero pronto descubres que no se puede controlar todo. En 2018 llegamos al último partido sabiendo que el ganador enfrentaría a Brasil; vencimos a Inglaterra y terminamos terceros. Lo importante es ganar cada partido y crear el mejor ambiente en el vestuario; el recorrido no importa, ni siquiera que tengamos que viajar por tres países en este largo torneo; lo esencial es dar siempre lo mejor de nosotros».

El entrenador Roberto Martínez cerró su rueda de prensa con dos preguntas: La primera preguntó si el cambio de rendimiento entre la primera y la segunda jornada había devuelto a Portugal como favorito. La segunda consultó su opinión sobre Argentina: si su estilo era sólido o vivía del brillo de Lionel Messi. Respondió con contundencia: «Nuestro trabajo se basa en la continuidad y la constancia; el ruido externo no nos afecta. Los jugadores están concentrados y ahora estamos más preparados. Sobre Argentina, no he visto a los demás, pues solo me foco en nuestros rivales, pero estoy seguro de que seguirá brillando en este Mundial, y no me sorprendería».