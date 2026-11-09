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El seleccionador de Países Bajos, Xavi Hernandez, ha hecho una valoración con luces y sombras de la reciente evolución táctica de Frenkie de Jong a las órdenes de Hansi Flick. Aunque el exentrenador del Barcelona no dudó en calificar a De Jong de talento de talla mundial, admitió que le desconcierta la decisión de Flick de situar al jugador de 29 años en una posición defensiva.

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Xavi cuestiona la innovación táctica de Flick

La versatilidad táctica de De Jong ha vuelto a suscitar debate tras la trabajada victoria del Barcelona por 2-1 ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Durante la segunda parte, Flick sorprendió al situar al internacional neerlandés como lateral derecho, una decisión que permitió al conjunto azulgrana mantener el control y adaptarse al desarrollo del partido. Aunque el experimento dio resultado, a juzgar por el marcador final, provocó una curiosa reacción de Xavi. De Jong llegó este lunes a la concentración de Países Bajos lleno de confianza tras su actuación decisiva en la capital española.

Xavi, que ahora dirige a De Jong a nivel internacional, habló con franqueza sobre la versatilidad del jugador en una reciente rueda de prensa. Aunque reconoció su capacidad de adaptación, confesó que no esperaba verlo ocupar la banda. «Ayer, contra el Atlético, De Jong jugó de lateral. No es lo que tengo pensado para él, aunque yo también lo puse de central en el Barça. Pero lo que tengo claro es que Frenkie es un jugador de primer nivel que puede jugar en cualquier posición, como ‘6’, como ‘8’. Es un jugador de primer nivel», afirmó Xavi, según recoge Mundo Deportivo.

La convivencia en el equipo y las comparaciones

Xavi también abordó la posibilidad de que De Jong comparta equipo con otros jugadores creativos en la selección y respondió, en concreto, a las preguntas sobre una posible asociación con Joey Veerman. Para rechazar la idea de que ambos sean incompatibles, trazó una comparación directa con su propia y legendaria etapa como jugador del Barcelona. Recordó las dudas similares que, en sus mejores años en el Camp Nou, rodearon su asociación con otro icono del fútbol.

El entrenador rechazó que dos organizadores de gran calidad no puedan rendir juntos en el mismo once titular. «A mí me pasó en el FC Barcelona. Mucha gente decía que Iniesta y yo no podíamos jugar juntos», explicó Xavi, según recoge Voetbal Primeur.

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La falta de reconocimiento

Más allá del debate táctico, Xavi salió en defensa de De Jong frente a sus críticos y sugirió que quienes no están cerca del fútbol suelen pasar por alto la aportación del centrocampista. El excentrocampista cree que quienes mejor comprenden el verdadero valor de De Jong son los que comparten con él el campo o el banquillo a diario. A su juicio, lo que se dice de la antigua estrella del Ajax no siempre refleja su verdadera influencia en el juego.

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El seleccionador de Países Bajos sostuvo que el público en general no lo valora lo suficiente, aunque sus compañeros y entrenadores le tienen un gran respeto. «Sí, creo que está infravalorado, pero no por los entrenadores ni por sus compañeros. Hay que escuchar a quienes están con él todos los días, porque, si les preguntas quién es el mejor centrocampista, dicen Frenkie», afirmó Xavi con rotundidad.

La atención se centra en la Nations League

Con el inicio del parón internacional, De Jong y sus compañeros centran su atención en afianzar su posición en la Nations League. Países Bajos lidera actualmente el Grupo B con ocho puntos en sus cuatro primeros partidos. Los próximos encuentros ante Grecia y Alemania serán fundamentales para conservar el liderato y avanzar en la competición. Se espera que De Jong desempeñe un papel central, al margen de los recientes experimentos con su posición en el club.

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La selección neerlandesa recibirá primero a Grecia el viernes en un duelo entre los dos primeros del grupo y después visitará a Alemania el lunes en un partido de gran expectación. Con Alemania a cinco puntos en la clasificación, Países Bajos tiene una importante oportunidad de distanciarse de su rival histórico.