El seleccionador de Noruega parece tirar la toalla con una decisión sorprendente

Stale Solbakken, seleccionador de Noruega, cambiará todo su equipo para el último partido de grupo ante Francia, según L’Équipe y fuentes noruegas. Erling Haaland empezará en el banquillo.

El partido se disputará el viernes a las 21:00 horas y definirá el ganador del Grupo I.

Aunque Noruega ganó los dos primeros partidos (4-1 a Irak y 3-2 a Senegal), el duelo con Francia será mucho más difícil. El técnico parece haber tirado la toalla.

Según el medio francés, alineará a diez jugadores distintos respecto al duelo contra Senegal. Incluso Haaland se sentará en el banquillo.

Su lugar lo ocupará el exdelantero del FC Groningen Jørgen Strand Larsen, mientras que Andreas Schjelderup y Oscar Bobb completan el tridente ofensivo.

Solo Fredrik Aursnes, ex del Feyenoord y ahora en el Benfica, repetirá como titular.

El primero de grupo I chocará en la siguiente ronda con Suecia, y el segundo con Costa de Marfil.