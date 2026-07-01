El seleccionador de Noruega aclara la verdad sobre su provocador mensaje a Ancelotti

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, aclaró que sus palabras previas al partido de octavos del Mundial, dirigidas al técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, no fueron una provocación.

Un vídeo de la Federación Noruega lo mostraba animando a su equipo tras ganar 2-1 a Costa de Marfil y cerrando con: «¡Espera, Carlo Ancelotti, vamos a por ti!». El vídeo generó polémica y algunos lo interpretaron como un desafío al técnico italiano.

Sin embargo, el miércoles aclaró a la prensa que no era una provocación: «Ancelotti es quizás el mejor entrenador de la historia del fútbol europeo, junto con Guardiola, Mourinho y uno o dos más; le tengo todo el respeto del mundo».

Además, recordó que ya se había reunido con él cuando dirigía al Copenhague y se enfrentó al Chelsea y al Real Madrid en la Liga de Campeones.

«Es una persona estupenda, con mucho sentido del humor, y le tenemos todo nuestro respeto a él y a Brasil. Por eso creo que pueden ver el lado divertido del asunto; no fue un análisis profundo».

Sobre la victoria noruega ante Brasil en el Mundial 1998, cuando él jugaba, añadió: «Fue hace mucho y no influirá en el partido del domingo. Respetamos todo lo que Brasil ha logrado y representa en el fútbol».