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Edson Alvarez Mexico 2026Getty Images
Bart DHanis

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El seleccionador de México anunciará una gran noticia sobre Edson Álvarez justo después del partido

Mexico

Edson Álvarez será titular en el próximo partido de México, según anunció el seleccionador Javier Aguirre tras la victoria 2-0 sobre Sudáfrica.

El Tri debutó con victoria 2-0 sobre Sudáfrica, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.

Con el 2-0 a favor, Álvarez ingresó como centrocampista y disputó los últimos veinte minutos.

En los últimos minutos México quedó con diez por la roja a César Montes, quien derribó a un rival que se escapaba.

Álvarez ocupará su lugar y jugará en el centro de la defensa ante Corea del Sur. Ese partido se disputará en la madrugada del jueves al viernes a las 3:00, hora de los Países Bajos.

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