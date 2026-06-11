El seleccionador de Marruecos lanza un desafío antes del partido contra Brasil

Mohamed Wahbi, seleccionador de Marruecos, afirma que su equipo afronta con confianza el partido inaugural del Mundial 2026 contra Brasil. Todos los jugadores están preparados física, táctica y mentalmente.

Estados Unidos, Canadá y México acogerán la fase final, en la que 48 selecciones competirán del 11 de junio al 19 de julio.

Wahbi declaró a la prensa, según informaron medios marroquíes: «Respetamos el valor y la historia de Brasil, pero confiamos en nuestras capacidades».

Y añadió: «Hemos realizado una concentración intensiva en la que nos hemos centrado en todos los aspectos físicos, tácticos y mentales, y los jugadores están hoy totalmente preparados para este gran enfrentamiento; todos son conscientes de la importancia del primer partido del Mundial».

El seleccionador marroquí añadió: «Contamos con un grupo homogéneo de jugadores de alto nivel, capaces de competir con las mejores selecciones. Enfrentamos a Brasil con mentalidad ganadora y pleno respeto al rival».

Wahbi subrayó: «La selección marroquí no ha venido al Mundial solo para participar, sino con el objetivo de lograr resultados positivos y defender con fuerza las opciones del equipo en esta edición histórica de la competición».

Concluyó: «Respetamos a Brasil, pero el fútbol se decide en el campo. Haremos todo lo posible para hacer felices a los aficionados marroquíes que nos apoyan en todas partes y honrar al fútbol marroquí con un gran espíritu de lucha».