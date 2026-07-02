La República Democrática del Congo quedó eliminada del Mundial el miércoles tras caer 2-1 ante Inglaterra. Al cierre de la rueda de prensa posterior al partido, el seleccionador Sébastien Desabre recibió la noticia del fallecimiento de su padre.

El responsable de prensa congoleño interrumpió la rueda de prensa para anunciar: «El entrenador ha perdido a su padre. Nuestro más sentido pésame».

La cara de Desabre pasó de la neutralidad a la conmoción, pues, según la prensa congoleña, fue entonces cuando se enteró de la muerte de su padre.

No se sabe por qué no se le informó antes. El técnico francés agradeció las condolencias y, al levantarse, lo miró con severidad.

En Congo, Desabre es muy popular. El país estuvo cerca de vencer a Inglaterra, que ganó en el último cuarto de hora con un doblete de Harry Kane.

Desabre llevó al país a su primer Mundial desde 1974 (cuando aún era Zaire). En 2026, Congo marcó su primer gol, ganó por primera vez y avanzó a la fase eliminatoria.