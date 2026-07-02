Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Sébastien Desabre Imago
Jonathan van Haaster

Traducido por

El seleccionador de la República Democrática del Congo, Sébastien Desabre, se enteró del fallecimiento de su padre durante una rueda de prensa

World Cup
S. Desabre
RD Congo
Inglaterra

La República Democrática del Congo quedó eliminada del Mundial el miércoles tras caer 2-1 ante Inglaterra. Al cierre de la rueda de prensa posterior al partido, el seleccionador Sébastien Desabre recibió la noticia del fallecimiento de su padre.

El responsable de prensa congoleño interrumpió la rueda de prensa para anunciar: «El entrenador ha perdido a su padre. Nuestro más sentido pésame».

La cara de Desabre pasó de la neutralidad a la conmoción, pues, según la prensa congoleña, fue entonces cuando se enteró de la muerte de su padre.

No se sabe por qué no se le informó antes. El técnico francés agradeció las condolencias y, al levantarse, lo miró con severidad.

En Congo, Desabre es muy popular. El país estuvo cerca de vencer a Inglaterra, que ganó en el último cuarto de hora con un doblete de Harry Kane.

World Cup
Mexico crest
Mexico
MEX
Inglaterra crest
Inglaterra
ING

Desabre llevó al país a su primer Mundial desde 1974 (cuando aún era Zaire). En 2026, Congo marcó su primer gol, ganó por primera vez y avanzó a la fase eliminatoria.

Anuncios