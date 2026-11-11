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En el corazón de la capital, Praga, donde las miradas de Europa se dirigen hacia un duelo que sobre el papel parece sentenciado, la selección de la República Checa afronta su última prueba de dignidad, sin un solo punto tras cuatro derrotas, frente a su homólogo español, que lidera el grupo con pleno de puntos y solo sabe lo que es ganar.

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Pero el entrenador Santi Denia, que conoce los secretos de "La Roja" mejor que nadie, rechazó el lenguaje de la rendición y salió a afirmar que la ausencia de Lamine Yamal, Rodri y Dani Olmo "no es una buena noticia", y que su selección no se limitará a defender, sino que jugará para romper la racha de victorias de España y lograr su primer triunfo, en una noche en la que quiere convertir lo imposible en realidad.

La selección checa recibe a su homóloga española mañana jueves, en el marco de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, en un enfrentamiento que reúne a un equipo que lidera el grupo con pleno de puntos, 12 en total, y otro que ocupa el último lugar de la clasificación sin ningún punto, y que busca un rayo de esperanza que le devuelva la vida y la dignidad ante su afición.

La ausencia de Lamine no es una buena noticia

Denia comenzó su intervención comentando las bajas sensibles en las filas de la selección española, con Lamine Yamal, Rodri y Dani Olmo a la cabeza, asegurando que su ausencia no puede considerarse una ventaja para su selección.

El entrenador español que dirige a la selección de la República Checa dijo, en unas declaraciones recogidas por la emisora "Cadena SER": "No es una buena noticia la ausencia de Lamine y Rodri; habríamos deseado contar con Lamine Yamal. La afición paga el precio de la entrada para ver a Lamine, pero no está en nuestras manos".

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Y añadió: "¿Os menciono a los suplentes? Esto es lo que hace que España sea la mejor. Es una lástima su ausencia, pues la afición anhela verlos, pero haremos todo lo posible por ganar y dar lo mejor de nosotros".

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Denia subrayó que la ausencia de las tres estrellas no cambiará nada de la identidad de la selección española, explicando: "Esto no cambia nada para nosotros, pues el estilo de juego de España no ha cambiado, y la estructura del rival es la misma. Para defender ante Lamine necesitamos el apoyo del equipo, pero eso debe ser siempre colectivo. Defender y atacar como un solo equipo; no pedimos a los jugadores que afronten duelos individuales".

Ir por el buen camino

Y a pesar de los resultados negativos que ha cosechado la selección checa hasta ahora, Denia se mostró confiado en su proyecto y aferrado a su filosofía, que intenta inculcar a sus jugadores.

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Dijo: "Vamos por el buen camino. Cuando los jugadores no se convencen de tu mensaje, lo notas. Y la verdad es que ellos, y Pavel Nedved, y la dirección deportiva, creen en él. Disfrutan de este rumbo, que es el camino idóneo para seguir adelante. Y nosotros creemos en él".

El entrenador señaló que su selección afronta el partido sin ninguna baja, algo que consideró un punto positivo importante antes de un enfrentamiento de esta magnitud, al decir: "Veremos la alineación que escoja España y la alineación que podamos escoger nosotros. No tenemos ninguna baja, y eso es lo más importante".

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Patrik Schick: un asunto cerrado temporalmente

Denia abordó la ausencia del delantero Patrik Schick, que decidió retirarse del fútbol internacional después del Mundial, tras haber marcado 26 goles con la camiseta de la selección, afirmando su respeto por la decisión del jugador y su negativa a convertirla en una crisis.

Dijo: "Prefiero hablar de los que están ahora. Son ellos quienes deben rendir bien mañana. La puerta está abierta para cualquiera que desee incorporarse; todos estaríamos contentos con su regreso porque es un ejemplo para todos, pero es una decisión personal, y prefiero hablar de los que están ahora".

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Un enfrentamiento especial con sabor español

El partido de mañana tiene un carácter especial para Denia, que se enfrenta a la selección de su país por segunda vez como entrenador de la República Checa, y que conoce el fútbol español desde dentro tras largos años dedicados a dirigir las selecciones sub-17, sub-19 y sub-21.

Afirmó: "Los conozco a todos, y es un placer verlos, pero en cuanto empieza el partido, uno se olvida de todo. Después de su partido contra nosotros, deseo que continúen con sus victorias, pero tenemos que romper su racha de triunfos, lamentablemente".

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Denia no ocultó sus sentimientos hacia los jóvenes jugadores a los que dirigió en el pasado, con Fermín López a la cabeza, al que elogió de manera especial, cuando manifestó: "No soy objetivo en mi valoración de los jugadores, porque a muchos de ellos, como Fermín, los considero como mis hijos, y estoy muy contento con su rendimiento. Está disfrutando muchísimo".

Diferencias y una ambición legítima

Denia reconoció que existen diferencias claras entre el fútbol checo y el español en los estilos de juego, pero defendió la liga local, al decir: "También hay aquí equipos que compiten con fuerza. El Slavia, por ejemplo, está en la Liga de Campeones de Europa. Es cierto que no es la liga española, pero estamos contentos con la liga checa".

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El entrenador cerró su intervención trazando la hoja de ruta para lograr la sorpresa, afirmando que ganar a España requiere la perfección en todos los detalles.

El técnico español concluyó sus declaraciones diciendo: "Tenemos que jugar un partido perfecto. El balón parado, el juego defensivo, la presión y el bloque defensivo. Nuestra tarea es hacer que los jugadores crean en la posibilidad de lograrlo".