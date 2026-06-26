El seleccionador de Japón lanza un desafío: «Ya hemos vencido a Brasil antes»

Con seguridad y desafío, Hajime Moriyasu advirtió antes de los dieciseisavos contra Brasil que los «Samuráis» no serán invitados en Houston.

Recordó la victoria 3-2 de octubre en Tokio y afirmó que su equipo viene a luchar, no a observar.

Japón avanzó segundo del Grupo 6 tras empatar 1-1 con Suecia el jueves en Dallas.

Aunque lamentó el rápido empate sueco tras el gol de Daizen Maeda, optó por asegurar el punto con cambios defensivos para avanzar.

Según «Reuters», Moriazo declaró tras asegurar la clasificación: «Brasil es una de las mejores selecciones del mundo y la respetamos enormemente, pero en el último partido demostramos que no somos un rival fácil. Esto supone un gran avance para nosotros. Nadie sabe qué pasará el lunes, pero también tenemos posibilidades de ganar».

Esa histórica victoria por 3-2 en Tokio fue la primera de Japón ante Brasil y se convirtió en el arma psicológica de Moriyasu.

Sobre el empate con Suecia, Moriyasu añadió: «Encajamos un gol, así es el fútbol, y tras el empate decidí dar entrada a jugadores defensivos para conservar el punto y asegurar el segundo puesto, en lugar de arriesgar en ataque».

Moriaso celebró la clasificación como un triunfo del fútbol asiático: «Es lo que buscábamos desde el inicio y demuestra el crecimiento del fútbol japonés. Representamos la ambición de toda la región».