El seleccionador de Italia da un giro radical y convoca a un solo jugador mayor de 22 años

Silvio Baldini, seleccionador interino de 67 años, ha convocado a solo un jugador nacido en 2004 para la próxima concentración de Italia.

Italia se quedó fuera del Mundial tras perder en marzo la repesca contra Bosnia y Herzegovina en los penaltis.

Tras 2018 y 2022, el de 2026 será el tercer Mundial consecutivo que Italia se pierde. Tras la eliminación, Gennaro Gattuso renunció al cargo a principios del mes pasado.

Baldini, hasta entonces técnico de la sub-21, fue designado de forma temporal para suceder a Gattuso y ahora ha anunciado su primera lista.

La lista está repleta de nombres desconocidos. El único jugador nacido antes de 2004, y por tanto mayor de 22 años, es Gianluigi Donnarumma.

Con 27 años y 81 partidos internacionales, el portero del Manchester City es, de lejos, el más experimentado y portará el brazalete de capitán.

En junio jugará dos amistosos: ante Luxemburgo el 3 y frente a Grecia el 7.

La convocatoria de Italia:

Porteros: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Defensas: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Mönchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Centrocampistas: Matteo Dagasso (Venecia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma).

Delanteros: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Génova), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).