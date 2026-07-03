«El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, asume un gran riesgo al alinear a Declan Rice contra México»

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, cuenta con Declan Rice para los octavos contra México, según BBC Sport. El centrocampista del Arsenal deberá superar el dolor.

Rice es titular indiscutible y, ante un rival complicado como México, Tuchel busca maximizar las opciones de avanzar.

En el discreto duelo ante la República Democrática del Congo (2-1), Rice fue sustituido justo antes del final, poco después del 2-1 decisivo de Harry Kane.

«Le pregunté muy tarde y me dijo: “Puedo seguir por el bien del equipo, pero me duele muchísimo”», explicó Tuchel tras el partido sobre la sustitución de Rice contra la República Democrática del Congo.

«Si Declan dice que tiene un dolor terrible, sabes que ya no puede más, así que se alegró de que lo sacáramos. Tras el partido, dijo que no era ningún problema, que se recuperaría».

«No había lesión, solo dolor, así que confío en que esté bien; es más bien neuralgia». Ese dolor se ha extendido a la zona lumbar y a los isquiotibiales del jugador.

Según la BBC, el dolor persiste,pero se espera que el exjugador del West Ham sea titular ante México, aunque Tuchel asume el riesgo de tener que sustituirlo pronto.

Hay más dudas sobre Reece James, quien se perdió los dos últimos partidos por una lesión en los isquiotibiales, aunque ya entrena con el grupo.

Su suplente, Jarell Quansah, tampoco jugó contra la República Democrática del Congo por molestias en el tobillo y aún no se sabe si llegará al duelo con México.

El partido está programado para la madrugada del domingo al lunes a las 02:00 (hora de los Países Bajos), y pese a la amenaza de mal tiempo, se mantendrá en esa fecha y hora.