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Abdelmawgood Samir
Traducido por

El seleccionador de Finlandia se burla de Cristiano Ronaldo y recibe un "golpe" inmediato

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Me hiciste parecer un idiota

El danés Jacob Friis, seleccionador de Finlandia, vivió un momento incómodo durante la rueda de prensa previa al enfrentamiento ante Albania en la Liga de Naciones de la UEFA, después de intentar lanzar una broma relacionada con la polémica de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal, pero su chiste no obtuvo ninguna reacción de los periodistas presentes.

Según informó la emisora francesa "Radio Monte Carlo", Friis habló sobre la preparación de los jugadores de la selección finlandesa para el partido ante Albania, antes de intentar bromear sobre el reciente incidente de Ronaldo con Portugal, diciendo: "Ayer, ninguno de los jugadores se marchó en un avión privado, así que todos están disponibles. Tengo muchas opciones".

Pero la broma no logró la reacción que el técnico esperaba, ya que el silencio reinó en la sala de prensa sin que ninguno de los presentes se riera, convirtiendo el momento que Friis quería distendido en una situación incómoda ante los periodistas.

Al término de la rueda de prensa, el técnico danés volvió sobre el asunto, mostrándose contrariado por la falta de reacción de los presentes ante su chiste, diciéndoles en tono de broma: "No habéis entendido la broma al principio", a lo que un periodista respondió: "Sí, la he entendido".

Y Friis añadió, ironizando sobre la situación: "No hubo ninguna reacción", antes de reírse y hacer referencia a la naturaleza del carácter finlandés, para después concluir diciendo: "¡Me habéis hecho quedar como un tonto!".

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