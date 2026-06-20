El seleccionador de Escocia critica el arbitraje y elogia a Marruecos: logrará un nuevo hito

Steve Clarke, seleccionador de Escocia, mostró su «gran decepción» por las decisiones arbitrales que, según él, privaron a su equipo de puntos valiosos tras perder 0-1 ante Marruecos en el Mundial. Criticó que no se expulsara a Issa Diop por su falta sobre Che Adams en la primera parte.

Tras el encuentro declaró a la BBC: «Me decepcionó la falta de Diop sobre Adams, que era el último defensa. En mi opinión, Chi Adams quedaba solo ante la portería. En otras circunstancias, se habrían tomado decisiones distintas».

En la rueda de prensa añadió: «Tras el partido todos hablaban de Scott McTominay; a mí me pareció que la falta de John McGinn era muy dudosa». Chi Adams era el último defensa y tenía la ocasión de quedar solo ante el portero, pero el árbitro mostró solo amarilla y el VAR confirmó la decisión. No podemos hacer nada».

También admitió que el gol encajado a los 69 segundos, tras un pase largo de Ibrahim Díaz que aprovechó Ismail Sibari, recién fichado por el Bayern de Múnich, complicó el partido.

Clark afirmó: «Ojalá pudiéramos empezar de nuevo, fue lo primero que pensé. Encajamos un gol desafortunado; intentamos remontar y dejamos que los delanteros se lanzaran al ataque desde el principio del partido. Demostraron dinamismo y creatividad».

De cara al duelo contra Brasil del 24 de junio en Miami, afirmó: «Dejemos que los jugadores digieran la derrota en las próximas 48 horas; luego descansaremos y nos recuperaremos, porque los partidos no se vuelven más fáciles».

Pese a la derrota, elogió a Marruecos y pronosticó: «Llegarán lejos; tienen jugadores para alcanzar al menos las semifinales».

Escocia aún puede clasificarse para las eliminatorias del Mundial, pero probablemente necesite un resultado positivo ante Brasil en uno de los duelos más duros de la fase de grupos.