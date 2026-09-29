Brian Riemer lanzó este martes una señal preocupante sobre Kasper Dolberg. La rodilla del delantero del Ajax estaba la semana pasada «completamente destrozada», según citan al seleccionador de Dinamarca, entre otros medios, Tipsbladet.

Dolberg había sido convocado de nuevo por la selección danesa tras una ausencia de un año. Sin embargo, una lesión de rodilla frustró esos planes, por lo que el jugador del Ajax no podrá jugar con su país en este parón internacional.

Durante un acto ante la prensa en un hotel de Helsingør, Riemer habló sobre la lesión de Dolberg. «Puedo decir que nunca antes habíamos vivido algo así. Está siendo realmente duro. Desde que llegamos el pasado lunes, ya hemos tenido que mandar a casa a cinco jugadores, uno de los cuales (Dolberg, N. de la R.) incluso lidiaba con una rodilla destrozada. Por muy optimista que yo sea, esto es simplemente dramático. Y no hay otra forma de decirlo.»

Tipsbladet introduce un matiz tras la rueda de prensa del seleccionador danés. «La declaración del seleccionador sobre Kasper Dolberg no debe tomarse de forma completamente literal. Pero suena muy preocupante.»

El citado periódico se ha puesto en contacto con el Ajax por la dolencia de Dolberg. «No tenemos nada más que añadir sobre la rodilla de Kasper. En cuanto él, y nosotros, queramos compartir información sobre su lesión, lo haremos en nuestra página web», señaló por SMS el jefe de prensa Miel Brinkhuis.

Dolberg ha jugado hasta ahora 56 veces con Dinamarca y ha marcado doce goles con la camiseta de la selección nacional.

El delantero de 28 años ha disputado esta temporada 9 partidos con los de Ámsterdam bajo las órdenes del nuevo entrenador, Míchel. Marcó tres goles y además dio tres asistencias.