Bobista, seleccionador de Cabo Verde, elogió a Arabia Saudí y afirmó que sus jugadores han mejorado mucho, mostrando confianza en la clasificación de su equipo.

Ambos equipos se verán las caras en la madrugada del sábado en el estadio NRG de Houston (Estados Unidos), en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

En la rueda de prensa previa, recogida por el diario saudí «Al-Riyadiah», afirmó: «La selección saudí es un rival difícil, pero confiamos en nuestra organización y tenemos fe en nuestro plan».

“Sabemos que será un partido difícil, pero intentaremos jugar con intensidad y mostrar nuestras capacidades. Enfrentamos a un rival con gran calidad técnica; sus jugadores han mejorado mucho, conocemos su nivel y buscaremos mantenernos organizados”.

«Analizamos el rendimiento colectivo, no individual. Respetamos a Arabia Saudí, pero impondremos nuestro estilo para avanzar».

Sobre las bajas por lesión, añadió: «No dependemos de once jugadores; todos los convocados están listos para entrar en cualquier momento».

Y concluyó: «No alineo a los jugadores solo por participar; nuestro objetivo es dar lo mejor para el equipo. Debemos pensar en clasificarnos para la siguiente ronda y dar a nuestro pueblo lo que espera».

El encuentro es decisivo: ambas selecciones deben ganar para avanzar a dieciseisavos sin depender de los terceros de otros grupos.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con un punto, a uno de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.