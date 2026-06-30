El seleccionador de Cabo Verde lo deja claro: tenemos un 100 % de posibilidades de eliminar a Argentina

El presidente de Cabo Verde, José María Neves, confía en que su selección sorprenda al campeón, Argentina, y lo derrote 1-0 en los dieciseisavos del Mundial 2026.

El país africano vive un sueño: debutó en la fase final y, contra todo pronóstico, avanzó a eliminatorias.

Logró el pase tras empatar con España y Uruguay, y un tercer empate ante Arabia Saudí le bastó gracias a la derrota de Uruguay frente a España.

Su premio fue medirse en octavos al campeón, Argentina, que llega tras ganar sus tres partidos de grupo. con Lionel Messi marcando 6 de los 8 goles ante Austria, Argelia y Jordania.

Pese a que las previsiones dan como favorito al conjunto albiceleste, Neves insiste en que su selección tiene lo necesario para seguir haciendo historia.

En una entrevista con la BBC, el presidente Neves afirmó: «Creo que Cabo Verde puede ganar a Argentina 1-0... Siempre jugamos para ganar. Cuando las expectativas son bajas y el deseo de triunfar es grande, lo imposible se vuelve posible».

Neves insistió en la identidad de su país: «Un país pequeño como Cabo Verde debe esforzarse siempre por hacerlo; es decir, sorprender al mundo constantemente. Creo que tenemos un 100 % de posibilidades de ganar a Argentina».

Y cerró: «Venimos a este Mundial a escribir nuestro propio destino, y ese destino es enfrentar a los campeones. Por eso, jugaremos contra Argentina y Messi con la misma determinación, voluntad y deseo de ganar y avanzar a la siguiente ronda».