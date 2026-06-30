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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

Traducido por

El seleccionador de Cabo Verde lo deja claro: tenemos un 100 % de posibilidades de eliminar a Argentina

Argentina vs Cabo Verde
Argentina
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EE. UU.

Un duro reto para Messi: el presidente de Cabo Verde prevé vencer a Argentina 1-0.

El presidente de Cabo Verde, José María Neves, confía en que su selección sorprenda al campeón, Argentina, y lo derrote 1-0 en los dieciseisavos del Mundial 2026.

El país africano vive un sueño: debutó en la fase final y, contra todo pronóstico, avanzó a eliminatorias.

Logró el pase tras empatar con España y Uruguay, y un tercer empate ante Arabia Saudí le bastó gracias a la derrota de Uruguay frente a España.

Su premio fue medirse en octavos al campeón, Argentina, que llega tras ganar sus tres partidos de grupo. con Lionel Messi marcando 6 de los 8 goles ante Austria, Argelia y Jordania.

Pese a que las previsiones dan como favorito al conjunto albiceleste, Neves insiste en que su selección tiene lo necesario para seguir haciendo historia.

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Argentina crest
Argentina
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Cabo Verde crest
Cabo Verde
CPV

En una entrevista con la BBC, el presidente Neves afirmó: «Creo que Cabo Verde puede ganar a Argentina 1-0... Siempre jugamos para ganar. Cuando las expectativas son bajas y el deseo de triunfar es grande, lo imposible se vuelve posible».

Neves insistió en la identidad de su país: «Un país pequeño como Cabo Verde debe esforzarse siempre por hacerlo; es decir, sorprender al mundo constantemente. Creo que tenemos un 100 % de posibilidades de ganar a Argentina».

Y cerró: «Venimos a este Mundial a escribir nuestro propio destino, y ese destino es enfrentar a los campeones. Por eso, jugaremos contra Argentina y Messi con la misma determinación, voluntad y deseo de ganar y avanzar a la siguiente ronda».

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