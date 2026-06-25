Bobista, seleccionador de Cabo Verde, admite la dificultad de enfrentar a Arabia Saudí en el Mundial y reitera su objetivo de alcanzar los dieciseisavos de final.

La selección saudí se medirá a Cabo Verde el sábado en el estadio NRG de Houston (Estados Unidos), en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

Declaró al diario saudí Al-Riyadiah: «La selección saudí es un equipo organizado, muy competitivo y con experiencia en las fases finales del Mundial».

Y añadió: «Si tuviera que elegir a un solo jugador de la selección saudí, sería Salem Al-Dossari, por su influencia y su capacidad para decidir los partidos».

Eso sí, aclaró: «La verdadera fuerza de Arabia Saudí no es individual, sino colectiva, y por eso les respetamos».

“Respetamos a Arabia Saudí y esperamos un partido muy difícil, pero confiamos en las capacidades de Cabo Verde”.

Y concluyó: «Este Mundial ha demostrado que no hay partidos fáciles ni resultados asegurados hasta el pitido final».

Concluyó: «Las críticas nos motivan más; lo que importa son los 90 minutos y estamos preparados».

El encuentro es decisivo: ambas selecciones deben ganar para avanzar a dieciseisavos sin depender de otros resultados.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.