El seleccionador de Cabo Verde desafía a Arabia Saudí: «Queremos hacer historia»

Bobista, seleccionador de Cabo Verde, retó a Arabia Saudí y expresó su deseo de llevar a su equipo a los dieciseisavos del Mundial 2026.

La selección saudí se medirá a Cabo Verde el sábado de madrugada en el estadio NRG de Houston (Estados Unidos), en la última jornada de la fase de grupos del Mundial 2026.

En la rueda de prensa previa, afirmó: «Me encantan los retos y confío en mi equipo».

Y añadió: «Respetamos a Arabia Saudí, pero queremos hacer historia y clasificarnos».

La victoria es obligatoria para ambos equipos si quieren avanzar a los dieciseisavos de final sin depender de otros resultados.

Arabia Saudí es cuarta del Grupo H con 1 punto, a 1 de Uruguay y Cabo Verde, mientras que España lidera con 4.