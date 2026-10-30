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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha desoído las quejas del presidente del Barcelona, Joan Laporta, al convocar a Raphinha para los próximos amistosos de la selección brasileña en Asia. La decisión ha provocado un nuevo conflicto entre el club catalán y la federación brasileña de fútbol tras los recientes problemas de lesiones del delantero.

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Ancelotti se mantiene firme en la convocatoria de Raphinha

El técnico italiano confirmó el jueves que el futbolista de 29 años formará parte de la convocatoria que viajará a Singapur para disputar dos amistosos internacionales contra Japón y el país anfitrión. La convocatoria llega pese a que Raphinha acaba de volver a jugar tras sufrir una lesión muscular durante el anterior parón de selecciones en Australia. La logística del viaje ha generado una gran inquietud en el Spotify Camp Nou, ya que el desplazamiento de ida y vuelta a Singapur supone casi 22.000 kilómetros. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ya había expresado su frustración y sugerido que los clubes se ven injustamente perjudicados por las exigencias del calendario internacional.

Sin embargo, Ancelotti no cedió ante estas críticas públicas durante su rueda de prensa en la sede de la CBF en Río de Janeiro y reivindicó su autoridad para decidir la convocatoria de la selección. «Mantenemos buenas relaciones con los clubes brasileños y con los europeos, con los que compartimos información sobre los jugadores. En general, esta relación es buena», afirmó, según recoge SPORT.

El orgullo nacional es la prioridad para Brasil

El exentrenador del Real Madrid adoptó una postura más firme cuando le preguntaron por la presión de los directivos de los clubes europeos. Dejó claro que las necesidades de la selección brasileña siempre tendrían prioridad durante las ventanas de la FIFA, independientemente de la situación de cada club en su competición nacional. El italiano tiene ahora la tarea de reconstruir una plantilla que ha tenido dificultades en los últimos grandes torneos y considera cada ventana internacional una oportunidad fundamental para avanzar en ese proceso.

Aunque ha mostrado cierta flexibilidad con clubes brasileños como Flamengo y Palmeiras, actualmente inmersos en una ajustada lucha por el título, Ancelotti no ha hecho lo mismo con los equipos europeos e insiste en que la «columna vertebral» de su selección debe permanecer unida. «No tenemos peticiones especiales ni las necesitamos. En las fechas FIFA, convocaremos a los jugadores que consideremos importantes para la selección brasileña», explicó.

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«Es un momento delicado, por eso solo hemos convocado a un jugador por equipo y hemos decidido no llamar a nadie del Flamengo ni del Palmeiras, porque están luchando por el título».

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La construcción de un nuevo ciclo mundialista

La inclusión de Raphinha forma parte de una estrategia más amplia para incorporar a jugadores jóvenes sin renunciar a un núcleo de líderes experimentados. Ancelotti señaló que la convocatoria incluye a quince jugadores menores de 23 años, pero cree que las estrellas consolidadas son necesarias para guiar a la próxima generación. El jugador del Barcelona está considerado uno de los cinco pilares fundamentales del proyecto actual.

«Hemos iniciado un proyecto de renovación y ahora es el momento ideal para hacerlo. En septiembre empezamos a evaluar a jugadores más jóvenes y ahora seguimos haciéndolo con estos futbolistas que pueden ser el futuro de la selección brasileña. Hemos confeccionado una convocatoria equilibrada, en la que hay nueve jugadores en edad olímpica y hasta quince menores de 23 años», explicó el entrenador.

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«Hemos elegido a cinco jugadores que estuvieron en el último Mundial y que serán importantes para este nuevo ciclo, en el que competiremos en la Copa América y en otro Mundial. Esos jugadores son Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Vinícius Junior y Raphinha».

La flexibilidad táctica y el papel de delantero centro

Más allá de la polémica por su convocatoria, Ancelotti habló de la evolución del papel de Raphinha sobre el terreno de juego. Con Hansi Flick en el Barcelona, el brasileño ha jugado con frecuencia como delantero centro o como falso nueve, un cambio respecto a su posición habitual en las bandas. Preguntado por si tenía intención de repetir esta variante táctica en la selección, Ancelotti prefirió no concretar demasiado sus planes para los próximos dos amistosos.

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«Tenemos delanteros versátiles que pueden ocupar varias posiciones. Me centro en lo que podemos hacer nosotros y no en la calidad de nuestros rivales. Seguiremos jugando con tres centrocampistas y tres delanteros», señaló Ancelotti.