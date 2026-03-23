El seleccionador de Bosnia acusa al entrenador galés del Brondby: «Ha dejado fuera del equipo a Tahirovic a propósito»

Polémica en las filas de un posible rival de la selección italiana en la final de la repesca para el Mundial. El entrenador del Brøndby, Steve Cooper, ha sido acusado por el seleccionador de Bosnia-Herzegovina de haber dejado deliberadamente fuera de juego a uno de sus jugadores de cara a la repesca para el Mundial.



LA ACUSACIÓN - Sergej Barbarez ha afirmado que el centrocampista bosnio Benjamin Tahirovic, de 23 años, ha declarado que fue excluido del club danés por motivos relacionados con las «raíces y orígenes» de Cooper, que es galés. Gales se enfrentará a Bosnia en Cardiff el jueves en la semifinal de la repesca; el equipo ganador recibirá al vencedor del partido entre Italia e Irlanda del Norte para disputarse una plaza en la fase final de este verano.