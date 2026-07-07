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USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El seleccionador de Bélgica exculpa a Balugon y zanja la polémica sobre Trump en la noche del cuarteto

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USA vs Belgium
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R. Garcia
F. Balogun
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Francia

Vino a verme...

Bélgica avanzó a cuartos del Mundial 2026 tras golear 4-0 a Estados Unidos. El técnico Rudi García acalló la polémica sobre la presencia del delantero Folarin Balugun.

En un hecho que generó polémica, el presidente estadounidense Donald Trump admitió haberse comunicado con el titular de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir que se revisara la tarjeta roja que recibió el delantero estadounidense Folarin Balogun, pues, a su juicio, la acción no merecía la expulsión y el equipo debía jugar con todos sus jugadores.

Tras el partido, García zanjó el debate: «Balogun no tiene la culpa, y la política no debe influir en las decisiones técnicas».

El técnico de los «Diablos Rojos» añadió que la titularidad de Balogun no alteró la preparación belga. En la rueda deprensa posterior, García sentenció: «Su presencia no fue un motivo para nosotros». 

El técnico francés añadió: «No era necesario; da igual con qué once jugaran, eso no nos compete… Lo importante era nuestro objetivo en este partido».

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Sus palabras llegaron tras el revuelo causado por el levantamiento de la suspensión de Balogun, en medio de acusaciones de injerencia política del expresidente Donald Trump ante la FIFA.

Tras el partido, García reveló una conversación privada con el delantero y destacó: «Vino a verme, algo que agradezco; él no es el culpable… No debe asumir la culpa, y así se lo dije. Aprecio que viniera a hablar conmigo».

Pese a la solidez defensiva belga, el seleccionador francés lo elogió: «Es un delantero excepcional, pero esta noche confié en la capacidad de nuestros defensas para neutralizar su peligro».

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