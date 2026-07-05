El seleccionador de Bélgica estalla: «La FIFA ha convertido el Mundial en una broma de abril»

La FIFA tomó una de las decisiones más polémicas de la historia del Mundial al permitir que el delantero estadounidense Fularin Lugon jugara contra Bélgica en octavos de final, pese a haber sido expulsado en el partido anterior. La decisión ha desatado críticas y dudas sobre las normas disciplinarias del torneo.

La FIFA, en un comunicado oficial, suspendió la suspensión automática del delantero estadounidense Fularin Balogun, amparándose en el artículo 27 del Reglamento Disciplinario.

El comunicado indica: «De conformidad con el artículo 27 del Reglamento Disciplinario, se suspende la ejecución de la suspensión automática del jugador estadounidense Fularin Balogun durante un año, que se considerará un periodo de prueba».

Gracias a ello, Balogun podrá jugar mañana contra Bélgica en Seattle, en los octavos de final del Mundial 2026.

Balogun había adelantado a su selección frente a Bosnia y Herzegovina con un gol en el 45’, pero fue expulsado en el 64’ por una entrada violenta a Tarik Mahrumović.

Según el reglamento, debía cumplir dos partidos de suspensión; sin embargo, la FIFA aplazó la sanción, que se aplicará si es expulsado por juego violento en el próximo año.

La decisión ha provocado malestar en la concentración belga. El seleccionador, Rudi García, comentó con ironía: «No sabía que el 5 de julio, en el Mundial y en la FIFA, es en realidad el 1 de abril; es el Día de los Inocentes».

Y añadió, en palabras recogidas por el periodista Fabrizio Romano: «No defendemos a la selección ni alafederación, sino al fútbol y a la integridad».

Balugun, autor de tres goles en tres partidos, es una de las estrellas de Estados Unidos en este Mundial, aunque se perdió el duelo contra Turquía tras la clasificación.