El seleccionador argentino, Lionel Scaloni, interrumpe la entrevista tras solo doce segundos y se marcha

Argentina protagonizó el martes una remontada sensacional en los octavos de final del Mundial contra Egipto. En los últimos minutos, los sudamericanos dieron la vuelta a un 0-2 en contra: 3-2. Esto provocó una gran emoción al término del partido.

Lionel Scaloni, seleccionador argentino, concedió una breve entrevista tras el partido. A los doce segundos la interrumpió: «Lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores tan fantástico! Ahora tengo que irme de verdad».

Más tarde, en la rueda de prensa, el entrenador valoró el encuentro: «Ya hemos vivido muchas cosas grandes con este equipo. Este partido se suma a esa lista. Este equipo nunca deja de darlo todo».

Lautaro Martínez también se emocionó al recordar las lágrimas de Messi tras el pitido final: «Cuando lo vi llorar en el campo, le dije que yo también había llorado, porque se lo merece».

Julián Álvarez también elogió a Messi: «No deja de demostrar por qué es una leyenda. Estamos felices de compartir equipo con él. No me emociono fácilmente, pero este partido nos llenó de alegría».

Messi, por su parte, reconoció: «Ha sido muy duro, pero eso es el Mundial. Este grupo es increíble y nunca se rinde. Es un alivio pasar de ronda».

Los tantos de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko habían puesto a Egipto 0-2 a un cuarto de hora del final, pero los goles de Cristian Romero, Messi y Enzo Fernández dieron el 3-2 definitivo.

En cuartos de final, Argentina enfrentará a Suiza, que eliminó a Colombia en los penaltis. El partido arrancará a las 03:00 del sábado al domingo.