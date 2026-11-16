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El seleccionador de Alemania, Jurgen Klopp, ha dedicado unos elogios en tono distendido a Virgil van Dijk, su excapitán en el Liverpool, antes de un importante duelo internacional. Pese a la tensión que rodea a la Liga de Naciones, el técnico se tomó un momento para destacar las cualidades del defensa neerlandés.

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Los elogios de Klopp a Van Dijk

En la previa del decisivo encuentro de Alemania contra Países Bajos en la Liga de Naciones, Klopp se apartó de las cuestiones tácticas para elogiar a alguien a quien conoce bien. Cuando un periodista alemán le preguntó qué recuerdos conservaba de su etapa de trabajo con Virgil van Dijk en Anfield, el recién nombrado seleccionador alemán no pudo evitar destacar el atractivo físico del defensa. El técnico de 59 años sabe que Van Dijk podría no estar en la convocatoria, pero bromeó con que el central destaca por algo más que su capacidad para leer el juego y dirigir la defensa.

«Su aspecto», bromeó Klopp en rueda de prensa al hablar del ausente jugador de Países Bajos, según recoge Voetbalprimeur. «Virgil es uno de los futbolistas más guapos que hay. Y, con esa voz, también puede cantar como un barítono fantástico», añadió el entrenador.

El duelo táctico contra Xavi Simons

En un tono más serio, Klopp analizó el planteamiento táctico que espera del rival. Destacó la influencia de Xavi y señaló que el conjunto neerlandés mantiene su apuesta por un estilo de juego agresivo. El técnico alemán aseguró estar plenamente preparado para los matices tácticos que los visitantes llevarán a Berlín, tras estudiar de cerca sus anteriores actuaciones durante esta ventana internacional.

«Sabemos qué esperar. Xavi es un entrenador al que le gusta jugar con una presión alta, eso está claro», explicó Klopp. «Eso no supone un problema en sí mismo. Ya me he enfrentado a ello muchas veces a lo largo de mi carrera, por supuesto, y nosotros también queremos atacar. Pero está claro que será una tarea difícil. Ya lo vimos en el partido de Ámsterdam. Xavi intenta jugar al fútbol de Xavi, eso es evidente».

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Análisis de la amenaza neerlandesa

Klopp se negó a restar importancia al reciente estado de forma de Países Bajos, que viene de marcar siete goles en su anterior partido. Aunque algunos críticos señalaron los fallos defensivos de su rival, Klopp se apresuró a reconocer la calidad del juego ofensivo neerlandés. Apuntó que su éxito no se debió únicamente a la suerte o a los errores, sino que fue reflejo de un sistema cohesionado y del talento individual.

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Klopp está claramente impresionado por lo que ha visto recientemente de Países Bajos y señala su sistema de presión alta como el principal obstáculo que debe superar su equipo. «Algunos goles contra Grecia se debieron a errores defensivos, pero la mayoría no. Jugaron realmente bien», admitió el exentrenador del Liverpool.

La confianza de Alemania en Berlín

Pese al respeto mostrado hacia los visitantes, Klopp sigue siendo optimista sobre las posibilidades de Alemania de lograr la victoria que tanto necesita. Señaló la intensidad de la preparación de su equipo como motivo para confiar. Con el apoyo de la afición local en Berlín, el conjunto alemán busca trasladar lo mostrado en los entrenamientos a una actuación capaz de desarticular la presión alta neerlandesa.

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Hay mucho en juego para los anfitriones, ya que no lograr un resultado favorable podría acabar con sus esperanzas de alcanzar los cuartos de final. «El nivel en nuestros entrenamientos fue realmente increíblemente alto, lo que me da mucha confianza», concluyó Klopp.