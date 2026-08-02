El conflicto abierto entre Javier Tebas, presidente de LaLiga, y Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se reavivó después de que el conjunto blanco emitiera un comunicado sobre la decisión de la FIFA de dar marcha atrás en el plan de vender una parte de los derechos audiovisuales, criticando al mismo tiempo el acuerdo de la firma de inversión CVC con LaLiga.

Tebas estalló de rabia a través de las redes sociales, publicando un mordaz tuit titulado "Un ser no tan maravilloso", en una alusión irónica y directa a Pérez, lanzando un feroz ataque que alcanzó al asesor financiero del club blanco, el marroquí Anas El Ghari, y al banco estadounidense JP Morgan, estrechamente vinculado a las inversiones del Real Madrid.

En un tono provocador cargado de interrogantes, Tebas afirmó: "Por cierto, ¿por qué tardó tanto la respuesta? ¿Qué hacía Anas en Nueva York durante la semana de la final? ¿Y es casualidad que JP Morgan también esté implicado en esta operación, como ocurrió con la Superliga?", en una clara alusión al fallido proyecto de la Superliga europea que financió la institución bancaria estadounidense.

El presidente de la Liga rechazó lo que describió como una "reescritura del relato" por parte del Real Madrid en torno al acuerdo con CVC, subrayando que la operación fue totalmente voluntaria y que cada club tuvo plena libertad para sumarse o rechazarla, e insistiendo en que el Real Madrid optó por no unirse y no fue obligado a destinar un solo euro de sus ingresos.

En la parte más dura de su comunicado, Tebas desenmascaró lo que denominó la "escandalosa doble moral" en el discurso del Real Madrid, afirmando: "El principio parece sencillo: cuando el Real Madrid decide sumarse libremente, se considera una modernización y una estrategia financiera; pero cuando otros clubes deciden sumarse libremente, se considera una carga".

Tebas se burló de los recurrentes litigios que el Real Madrid mantiene contra la Liga, calificándolos de "obsesión patológica", y dijo: "¡Qué obsesión con LaLiga! Quizá se deba a perder las demandas y denuncias una tras otra, año tras año, y a presentar denuncias que ni siquiera lograron derribar al presidente de la Liga".

En un golpe demoledor, Tebas puso en duda la credibilidad de Pérez para liderar cualquier debate sobre el futuro del fútbol, afirmando: "El ser no superior ya no tiene demasiada credibilidad para dar lecciones sobre el futuro del fútbol", antes de recordar el fracaso del proyecto de la Superliga europea con mordaz ironía: "¿Recuerdan cuando se suponía que la Superliga nos iba a salvar porque el fútbol estaba en quiebra? ¡Vaya visión!".

Este nuevo choque añade otro capítulo a una larga serie de enfrentamientos verbales y legales entre ambos, en un conflicto que no parece que vaya a terminar pronto y que refleja la profunda división dentro del fútbol español entre dos visiones contrapuestas sobre el futuro del juego y su gestión.