El senegalés Iliman Ndiaye, extremo del Everton, definió su postura sobre un posible traspaso a la Roshn Saudi League durante el próximo periodo, después del interés del Al-Hilal por hacerse con sus servicios.

Informes periodísticos habían revelado la disposición del Al-Hilal a presentar una oferta enorme para fichar a Ndiaye durante el actual mercado de fichajes de verano, en medio de su búsqueda de un nuevo extremo tras el neerlandés Crysencio Summerville, del West Ham United.

Sin embargo, el periodista italiano Fabrizio Romano aseguró que Ndiaye decidió permanecer en la Premier League durante la próxima temporada y descartó la idea de fichar por el Al-Hilal.

Romano dijo, en una publicación en su cuenta personal en la red "X": "Iliman Ndiaye ha decidido no aceptar la oferta del Al-Hilal, porque quiere quedarse en la Premier League".

Y añadió: "No se marchará a Arabia Saudí, pese a la gran oferta económica sobre la mesa, porque quiere permanecer en la Premier League, y ya ha tomado la decisión".

El nombre del extremo senegalés se vincula con un fichaje por el Arsenal, sobre todo después de su fracaso en la contratación del extremo brasileño Vinicius Junior, que renovó recientemente su contrato con el Real Madrid.

El Arsenal no es el único club que desea fichar a Ndiaye desde la Premier League, ya que el extremo senegalés cuenta con el interés del Manchester United, que duda entre él y su compatriota Ismaila Sarr, extremo del Crystal Palace, para reforzar su ataque.

Ndiaye juega para el Everton desde el verano de 2024, cuando llegó a sus filas procedente del Olympique de Marsella, y disputó con el club 34 partidos durante la temporada pasada, en los que solo marcó 6 goles, mientras que dio 3 asistencias.