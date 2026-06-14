El secreto está en tres posiciones... Un quebradero de cabeza saudí persigue a Donis antes del partido contra Uruguay

El seleccionador griego Georgios Donis afina la alineación de Arabia Saudí de cara al debut ante Uruguay en el Grupo H del Mundial 2026, aunque aún duda en tres puestos clave a pocas horas del inicio.

Aunque tiene clara gran parte del once, aún duda en tres puestos clave que pueden modificar el sistema y el estilo ante una de las selecciones más fuertes de Sudamérica.

La pugna por el extremo derecho

En la banda derecha, Sultan Mandash parte como favorito para ocupar el once.

Su velocidad y capacidad ofensiva lo convierten en una opción valiosa para aprovechar los contraataques ante un rival que probablemente dominará la posesión.

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Sin embargo, Donis evalúa con cuidado esta opción para equilibrar defensa y ataque por las bandas.

Destaca Mohamed Abou El-Shamat, cuyo buen rendimiento reciente y polivalencia han convencido al cuerpo técnico.

En la izquierda, ¿ataque o prudencia?

En la izquierda la decisión es más compleja, pues el técnico griego valora perfiles con distintas cualidades.

Muteb Al-Harbi aporta más ataque por su velocidad y capacidad de proyección, aunque su proyección puede dejar espacios que aprovechen las transiciones rápidas de Uruguay.

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En cambio, Hassan Kadash o Nawaf Bushel aportan más orden atrás, aunque restan profundidad ofensiva.

La batalla por el centro del campo

En el centro del campo buscan al líder capaz de contener la fuerza física uruguaya.

Abdullah Al-Khaibari aporta solidez y experiencia en la recuperación, mientras que Nasser Al-Dosari destaca por su capacidad para conectar con la delantera.

Alaa Al-Hajji, con su polivalencia en la medular, aporta más flexibilidad táctica según el curso del encuentro.

Ante la potencia de Uruguay, Donis sabe que resolver estas tres dudas puede decidir el partido: no solo se trata de elegir a los mejores, sino de encontrar la combinación que garantice equilibrio entre defensa y ataque en uno de los encuentros más duros de «Los Verdes» en años.