El clásico entre Al-Nassr y Al-Ittihad presenció una serie de imágenes espectaculares y emocionantes, la más destacada la de la nota de instrucciones que el alemán Jens Wissing, entrenador de "El Decano", envió al capitán del equipo Danilo Pereira durante el transcurso del encuentro.

Lee también.. Un nuevo complejo.. Wissing, la aterradora "pesadilla" de Al-Nassr en 112 días

El Al-Ittihad logró una valiosa victoria a costa del Al-Nassr, por dos goles a uno, en el partido que se disputó en el estadio "Al-Inma" correspondiente a la jornada 5 de la Roshn Saudi League.

Efectivamente, los últimos minutos presenciaron algunos cambios tácticos que realizó el entrenador alemán, el más destacado la entrada de Muhannad Al-Shanqiti, el lateral derecho titular, para cerrar la banda izquierda (la derecha para el Al-Nassr) sobre la que se enfocaba "El Mundialista" para atacar al Al-Ittihad.

Puedes debatir los temas y las noticias de forma más profunda en los foros de "Kooora"

Y no se conformó con eso, sino que hizo que el marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, desempeñara distintas funciones defensivas, entre ellas escorarse también hacia la banda derecha que representaba un peligro.

El sistema se transformó al final del partido en 5 defensas con la presencia de 4 jugadores en el centro, lo que provocó que se malograran la mayoría de los ataques del Al-Nassr, coincidiendo con la brillante actuación del portero serbio Predrag Rajković.